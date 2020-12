Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack

Koei Tecmo Games dévoile aujourd’hui de nouvelles images pour Romance of the Three Kingdoms XIV with Power Up Kit (ou Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle) qui sortira le 10 décembre sur Nintendo Switch au Japon.

Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack sortira en Europe et en Amérique du Nord le 11 février 2021.