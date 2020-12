Sea of Solitude: Director’s Cut annoncé sur Nintendo Switch

Et voila un des nouveaux fameux jeux de EA sur Nintendo Switch ! Sea of Solitude: Director’s Cut arrivera sur la console hybride de Nintendo le 4 mars prochain.

Quand les humains se sentent seuls, ils se transforment en monstres… Naviguez dans un monde magnifique et changeant entre lumière et obscurité et découvrez ce que signifie “être humain”.

Sea of Solitude vous propose de suivre le voyage personnel d’une jeune femme emprisonnée dans sa solitude. Naviguez dans un monde magnifique et changeant dans lequel les apparences sont trompeuses. Faites la connaissance de créatures et de monstres fantastiques, découvrez leur histoire et relevez des défis. Explorez une ville submergée en bateau, à pied ou à la nage. Osez regarder ce qui se cache sous la surface dans une lutte oppressante entre la lumière et l’obscurité et découvrez ce que signifie “être humain”.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES