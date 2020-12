Retrouvez Kozuki Oden et ses sabres dans One Piece : Pirate Warriors 4

Kozuki Oden était le Daimyo de Kuri du Pays de Wa et le fils renié de l’ancien Shogun Kozuki Sukiyaki.

Il maîtrise un style de combat à deux sabres avec une ambidextralité remarquable, dont les effets sont amplifiés par son incroyable force.

Il sera le troisième et dernier personnage du troisième Character Pack. Tous les Character Packs sont inclus dans le Character Pass ou peuvent être achetés séparément.

Ndlr : Bandai Namco annonce il y a quelques jours via le Weekly Jump que son jeu One Piece Pirate Warriors 4 a dépassé le million de ventes, ce qui n’est pas un record pour la série en LTD, mais c’est le premier jeu à franchir ce cap aussi vite. Le dernier personnage confirmé Kozuki Oden, rejoit Kinemon et Kikunojo dans le pack « Wano » qui sera disponible le 17 décembre. Ce pack sera proposé au prix de 11,99€ et via le Character Pass à 29,99€, qui comprend aussi les packs “Whole Cake Island” (Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker et Judge Vinsmoke) et “The Worst Generation” (X-Drake, Killer, Urouge).

Le jeu est disponible depuis mars dernier sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.