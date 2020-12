Shantae : La toute première version sort de sa lampe !

Shantae and the Pirate’s Curse

Shantae, la demi-génie ça vous parle ? Il s’agit d’une excellente série de jeux de plateforme développé par WayForward…

Forte de 5 Opus, la fière héroïne a soufflé ses 18 bougies cette année… Aujourd’hui c’est une petite curiosité que l’on vous propose de découvrir !

En effet, Gerry Martin Geek Archiviste de Jeux-vidéos a retrouvé sur un support d’archive de la société Interplay, une démo utilisée à l’époque par WayForward pour présenter le jeu et son concept à différents éditeurs (c’est finalement Capcom qui éditera le titre). Fort de son engagement à vouloir partager ses archives, il a partagé ce contenu avec le collectif Forest of illusion et surtout à la chaîne Hard4Games qui a réalisé une vidéo comparative que vous pouvez retrouver ici :

Même si on n’apprend rien sur un éventuel 6ème opus, c’est toujours intéressant de voir les premières versions d’un jeu et les changements qu’il y a pu y avoir entre ce prototype et la version finale… Notamment dans certains choix graphiques, re-design de certains méchants et aussi quelques changements au niveau des animations (il est vrai qu’il était plus logique de faire disparaitre un monstre aquatique avec un effet d’éclaboussure plutôt que de donner l’impression qu’il soit réduit à l’état de lave en fusion)… Bref on vous laisse découvrir tout ça en image (mais en Anglais), si vous avez envie de voir ce qui a convaincu Capcom et d’avoir un aperçu de ce Shantae « Origines ».

