Top des ventes UK: en pleine polémique, Cyberpunk 2077 est le deuxième plus grand lancement de l’année

Cyberpunk 2077 s’est précipité en tête des ventes physiques au Royaume-Uni cette semaine, et est le deuxième plus grand lancement de jeux en boîte de l’année 2020.

Le RPG science-fiction très attendu de CD Projekt dépasse The Last of Us : Part 2. Mais il n’a pas pu égaler les ventes d’ouverture de FIFA 21, qui terminera l’année comme le plus grand lancement de 2020 (comme presque chaque année). Dans l’ensemble, les plus grands lancements de jeux britanniques de 2020 sont FIFA 21, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Animal Crossing : New Horizons et Call of Duty : Black Ops Cold War. Bien sûr, un grand nombre des ventes de Cyberpunk – en particulier sur PC – se feront par téléchargement, qui ne sont pas suivies par ces chiffres.

60% des ventes du RPG ont été réalisées sur PS4, 35% sur Xbox One et le reste sur PC. Le titre est désormais le favori pour être couronné n°1 des ventes de Noël de cette année, mais attention à Animal Crossing : New Horizons en troisième position. Les ventes du jeu Nintendo augmentent régulièrement chaque semaine depuis plus d’un mois (les ventes ont augmenté de 8% cette semaine), et sont sur le point de dépasser Call of Duty : Black Ops Cold War (ventes en baisse de 2% cette semaine) en deuxième position. L’exclusivité Nintendo Switch, qui est sortie en mars, terminera l’année comme le deuxième plus grand jeu en boîte, derrière FIFA 21.

La nouvelle sortie de la semaine dernière, Immortels : Fenyx Risig, passe de la 11e à la 17e place avec une baisse des ventes de 45 % (ce qui est une chute relativement faible pour un jeu en deuxième semaine de vente). Cette semaine, c’est la version Nintendo Switch qui est le best-seller, et dans l’ensemble, la version Switch est désormais la version la plus populaire du jeu d’aventure d’Ubisoft, légèrement semblable à Zelda.

Voici le Top 10 de GfK pour la semaine se terminant le 12 décembre :