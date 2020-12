Spike Chunsoft lance aussi les promotions de Noël sur l’eShop Nintendo Switch

Spike Chunsoft lance les promotions de Noël via l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

Les promotions sont valides jusqu’au 21 décembre. Elles ne seront pas forcement identiques en Europe.

AI: The Somnium Files – $23.99 (prix de base: $59.99)

Katana Kami: A Way of the Samurai Story – $14.99 (prix de base: $29.99)

PixelJunk Monsters 2 – $2.99 (prix de base: $14.99)

Robotics;Notes Dash – $17.49 (prix de base: $34.99)

Robotics;Notes Elite – $17.49 (prix de base: $34.99)

Steins;Gate 0 – $11.99 (prix de base: $29.99)

Steins;Gate: My Darling’s Embrace – $11.99 (prix de base: $29.99)

Steins;Gate Elite – $23.99 (prix de base: $59.99)

Yu-No: A Girl Who Chants Love At the Bound of This World – $19.99 (prix de base: $49.99)