DOOM & DOOM II s’offrent encore des niveaux gratuits sur Nintendo Switch

Encore une mise à jour gratuite pour DOOM & DOOM II sur Nintendo Switch et c’est un plaisir. Bethesda annonce l’arrivée de l’extension Doom Zero avec 32 niveaux gratuits. Nouveaux ennemis, musiques, boss et sprites créés pour le 25 ème anniversaire du second jeu. Disponible dès maintenant en téléchargement dans le menu Extensions des deux jeux. On nous annonce des énigmes retorses et embranchements multiples…

DOOM Zero is our latest free Add-on for rereleases of DOOM & DOOM II. Enjoy 32 levels filled with branching paths, new enemies, new bosses, new sounds, new music and new sprites. https://t.co/9jPXZAolQo pic.twitter.com/vVXhix1899 — Bethesda (@bethesda) December 15, 2020