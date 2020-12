Un aperçu de la Switch avant la Nintendo Switch

Aujourd’hui nous allons reparler un peu de la grosse vague de leak concernant Nintendo, suite au hack dont la société a été victime…

Dans les derniers documents qui ont été mis à disposition en ligne, on découvre les premiers designs de la Nintendo Switch, datant de 2014 et qui sont étonnamment assez proches des fausses images de la console avant qu’elle ne soit officiellement révélée au grand public en 2016 !

Le fake :

Le concept « officiel » de la Nintendo Switch en 2014:

Outre le fait amusant que les deux designs (fake et officiel) sont vraiment très ressemblants, on remarquera également que Nintendo avait dans l’idée de proposer un très grand écran pour le jeu (quitte à déborder sous les sticks analogiques), par contre rien pour les boutons (peut-être devaient-ils être tactiles ?). Il semblerait également que cette version de la console était pensée pour être connectée à la télévision via une connexion sans fil, sans passer par un dock…

Une autre chose que l’on a appris avec Nintendo (suite au leak), c’est qu’ils gardent et réutilisent souvent leurs concepts. On repense notamment au leak de début Septembre, qui présentait les plans d’une Gamecube pouvant être utilisée à la fois en mode portable et en mode dockée…

Des pistes sur une éventuelle « Switch Pro », comme on se plait à l’appeler, mais qui proposerait un écran un peu plus grand et une connexion à la TV sans dock ? (ce qui expliquerait la pénurie)

Attention, tout cela n’est que pure spéculation, mais comme dit plus haut, avec Nintendo rien ne se perd…