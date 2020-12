Devolver Digital tease cinq nouveaux jeux pour 2021

Devolver Digital est un éditeur que l’on ne présente plus avec des titres comme Hotline Miami Collection, The Messenger ou encore Carrion sur Nintendo Switch. L’éditeur tease aujourd’hui sur son compte Twitter cinq nouveaux jeux encore non annoncés pour 2021. Sachant qu’il y a en a déjà 6 annoncés sur leur site web (dont Olija et Card Shark sur Switch), cela ferait 11 jeux pour l’année qui arrive. On a hâte de découvrir tout ça !

Which of the five unannounced Devolver Digital games releasing next year is your most anticipated? — Devolver Digital (@devolverdigital) December 30, 2020