Animal Crossing New Horizons : 100 Trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis

Le phénomène Animal Crossing

Lancée en 2001 au Japon par Nintendo, la série Animal Crossing est une simulation de vie en temps réel paisible où le joueur est entouré d’animaux anthropomorphes et vit sa vie au jour le jour et au rythme des saisons. Elle attire des joueurs de tous les âges et séduit beaucoup le public féminin. Sorti le 20 mars 2020, Animal Crossing : New Horizons est le 3ème jeu le plus vendu de tous les temps au Japon derrière Pokémon Rouge/Vert/Bleu (cumulés) et Pokémon Or/Argent (cumulés). Au 30 septembre 2020, le jeu s’était déjà écoulé à 26,04 millions d’exemplaires dans le monde, devenant ainsi le jeu le plus vendu de la Switch, derrière Mario Kart 8 Deluxe, et l’épisode le plus vendu de la série. Depuis sa sortie, Animal Crossing : New Horizons n’a pas quitté le Top 5 des ventes hebdomadaires de jeux vidéo en France (données du S.E.L.L.), dont il a même occupé 20 fois la première place.