Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition (Nintendo Switch) – Le test

Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition

Né de la collaboration entre Yeti et Regista, 2 studios du Visual Novel, c’est en 2020 que la Switch accueille Root Double: Before Crime * After Days. Le titre est initialement sorti il y a 8 ans sur Xbox360 avant d’être porté sur d’autres plateformes sous une “Xtend Édition” puis localisé pour la première fois en 2016. Cette dernière édition fera finalement sa route sur Switch, version que nous avons pu parcourir joy-con en main. Disponible uniquement avec les textes anglais, plongeons dans ce récit fictif mêlant catastrophe nucléaire et mystérieux meurtres.

La vérité par A, B, C et D sans oublier SSS

Sans être une révolution, Root Double est un de ces Visual Novel qui ne débutera pas forcément avec le même récit. Il y a 2 protagonistes principaux : Kasasagi Watase, le capitaine d’une équipe de secours d’Élite ou Tenkawa Natsuhiko, un lycéen de la ville de Rokumei. On nous propose ainsi de vivre la route A avec Kasasagi Watase ou la route B avec Tenkawa Natsuhiko. Le choix est propre à chaque joueur, mais le déroulement du récit est tel qu’on recommandera tout de même de jouer par ordre alphabétique. En vérité, les deux récits se complètent donc vous serez dans tous les cas amené à jouer chacune des routes afin de comprendre.

Dans tous les cas, le contexte est le suivant. Le 16 septembre 2030 autour de 6h du matin, de nombreuses explosions surviennent dans le complexe LABO. Un établissement connu comme étant une centrale nucléaire de la région. Le capitaine Watase est appelé afin d’intervenir dans le complexe avec son équipe de 4 personnes. La mission est de secourir toute personne se trouvant dans les sous-sols du complexe. Pourtant, la mission ne se déroule pas comme prévu puisque le complexe détectera un début de Fusion du cœur de la centrale Nucléaire. Engendrant ainsi un confinement automatique des sous-sols de la centrale. Par chance, une bonne partie des travailleurs ont été évacués à la surface avant le confinement.

Cela ne comprend pas le Capitaine Watase, descendu dans les sous-sols après avoir reçu un appel d’une des unités de son escouade. Avec lui, quelques chercheurs bloqués, les membres de son escouade, une prof et des lycéens. Étant dans une fiction, si les effets de la radioactivité restent non négligeables sur le corps humain. Il semblerait qu’en 2030, la science ait réussi à mettre au point un vaccin composé de nanomachine réduisant fortement les effets des particules radioactives d’un corps sur une période de 1 heure, le fameux AD. La mission évolue et il devient clair que vous devez rassembler les survivants, chercher des vaccins AD pour tous pour tenir la durée du confinement.

En prenant la route A, vous êtes dans la peau du Capitaine Watase. Dès le début, on voit plusieurs scènes très brèves du Capitaine dirigeant son équipe à distance. Il se rend ensuite dans les sous-sols afin d’aider. Puis vient un moment où il se retrouve dans une étrange pièce face à un étrange “monstre” lui donnant de gros maux de tête et il finit évanoui. On n’a aucune idée de ce que l’on vient de vivre et l’on retrouve notre héros réveillé par deux femmes dans une même tenue Orange semblant vous connaître. On découvre alors que Watase a été secouru par deux membres de son escouade, Kasami et Moribe. Le hic, c’est que notre homme est amnésique et ne comprend pas plus la situation que les lecteurs du Visual Novel. C’est dans ce chaos que débutera votre récit.

En prenant la route B, vous êtes dans la peau du lycéen Tenkawa Natsuhiko. Le début démarre de la même façon que la Route A, mais du point de vue du jeune Lycéen accompagné de ces 2 camarades de classes : Mashiro Toba et Louise Yui Sannomiya. Il déambule dans les couloirs du sous-sol de LABO avant de se retrouver face à Kotono Yuri. Une jeune fille aux cheveux gris résident avec lui depuis quelque temps. En pleine conversation, une nouvelle explosion éclate et Natsuhiko se jette sur la jeune fille pour la protéger. L’obscurité brouille alors sa vue et l’on reprend à ses côtés 10 jours avant l’incident. C’est pour notre jeune héros à partir de là que démarre une série d’incidents le conduisant jusqu’à être pris dans les événements du LABO 10 jours plus tard.

La route A est ainsi intitulée “After” tandis que la route B s’intitule “Before”. Signifiant que l’on vit ce récit avec le point de vue de deux groupes de protagonistes différents d’une part, mais également que nous vivons également pour l’un les évènements “Après” l’incident et pour l’autre “Avant” l’incident. Cette différence de contexte fait que le développement peut se compléter tout en proposant un récit différent. De plus, cela permet également de vivre différents types de récits dans un même Visual Novel. Avec le capitaine Kasasagi, on a un récit plus alarmant, stressant et dramatique. Tandis que l’on est plus dans une enquête “tranquille” avec ces pointes de drame à quelques moments clés avec Natsuhiko. Venir au bout de ces deux routes vous demandera déjà une bonne quinzaine ou vingtaine d’heures.

Une durée de vie qui gonfle en débloquant les Routes C et D après avoir fini les deux premières. Deux nouvelles routes qui ajoutent encore plus de fins et d’éléments à un récit déjà complexe. Une histoire bien écrite et passionnante à parcourir. Entre catastrophe nucléaire, drame humain, crime, terrorisme, mais également SF. Rempli de vocabulaire très spécifique que le jeu répertorie dans un genre de dictionnaire dans lequel vous pouvez naviguer pour lire les définitions. Des définitions accompagnées des mentions “Réelle”, “Avec de la Fiction” ou “Fictif”. Le thème du Nucléaire étant présent, on comprend également que les développeurs aient repoussé la sortie initiale du jeu à cause de la catastrophe japonaise il y a presque 10 ans. Malgré son contenu scénaristique dense et ses longues heures de jeu, on peut comprendre ceux qui trouveront le prix du jeu cher pour découvrir cela.

En plus de proposer une expérience narrative assez différente en un seul Visual Novel, Root Novel se permet de le faire de manière originale via son système SSS ou en anglais: Senses Sympathy System. Chacun des personnages à un trait de caractère que l’on peut ajuster à certains moments clés des dialogues et de l’histoire. Prenons le cas du lieutenant Kasami avec son trait de caractère Loyale ainsi que du capitaine Watase qui est du genre “Enqueteur”. Prenons l’exemple où les deux font face à un incendie dont les évènements ayant lieu après auront un tournant majeur dans l’histoire. Un octogone apparaîtra alors sur le coin droit de votre écran.

À chaque sommet de cet Octogone, le portrait de chacun des personnages y est associé, mais vous aurez le contrôle uniquement sur le ou les personnages concernés par l’évènement en question. Dans notre exemple, cela signifierait que l’on puisse influencer Kasami et Watase. Et l’on le fait en appuyant sur + pour accéder au menu du SSS. Il s’agit ensuite de baisser ou augmenter la jauge de caractère des dits personnages. Imaginons dans notre incendie, Watase aperçoit un élément louche dans les flammes. En augmentant sa jauge de caractère et en lui donnant plus de caractère que Kasami, il est probable que sa nature d’Enquêteur l’invite à aller voir l’objet en question malgré les avertissements de danger de sa collègue. Et cela peut aboutir à une fin prématurée du Capitaine, une des mauvaises fins du jeu et un écran de game over.

Autant vous dire que les mauvaises fins sont nombreuses et toutes les débloquer peut devenir une “quête annexe” en soit. Elles sont d’ailleurs toutes répertoriées dans un menu du jeu. Afin d’aider le joueur à avancer vers la bonne fin, l’écran de game over vous donne également la solution du dosage du SSS sur les personnages concernés avec le moment du scénario lié à ce changement majeur. Dans le cas où vous n’aviez pas sauvegardé à ce moment, pas de panique les “sauvegarde rapides” du jeu vous permettent de remonter à n’importe quel moment impliquant une possible manipulation du SSS. Du moins, les moments que vous avez déjà vus et traversés une première fois.

Autre chose, toutes les apparitions du SSS lors d’un moment du jeu, n’impliquent pas nécessairement de tournant majeur de l’histoire. Elles peuvent être simplement liées à des développements de personnage facultatif pour le lecteur. Les développeurs ont pensé à avertir le joueur des moments majeurs du jeu via ce système SSS. Un système simple de couleur des traits de l’octogone. En “bleu”, cela signifie que rien de grave ne se produira, un trait “jaune” vous avertit d’un moment de tournant important du récit tandis que le “rouge” indique que vous allez vers un Game Over. Des mécaniques bien pensées et interactives rendant le récit toujours plus passionnant à vivre et immergeant toujours plus le lecteur dans l’histoire.

Au-delà de ces mécaniques internes de jeu, le gameplay en lui-même est très classique du Visual Novel. En même temps, difficile de véritablement révolutionner une formule simulant un livre et consistant juste à appuyer sur une touche pour faire défiler du texte à lire. Nous avons les classiques possibilités de relire le texte que l’on vient de faire défiler ou de skip des passages du récit aux moyens d’autres touches de votre manette. Il y a également la possibilité de jouer au tactile des fois que vous soyez du genre à lire dans votre lit ou dans les toilettes. Des solutions d’ergonomie non négligeables.

Il ne nous reste plus qu’à évoquer la partie visuelle du jeu. Comme tout Visual Novel, nous avons différents backgrounds et personnages illustrés accompagnant le texte. Cela nous permet d’économiser les détails de décor ou d’expression des personnages que l’on peut lire dans un livre puisque nous avons tout cela directement sous nos yeux sans être trop sombre ni trop coloré. Tout nous est illustré par Mikeou qui aura su proposer un style très agréable à l’œil. Avec également des personnages aux traits tantôt uniques tantôt classiques d‘un manga/anime japonais. Avec toutes les couleurs et personnalités qui vont avec.

Les moments clés proposent également des illustrations uniques très belles à voir et donnant toujours plus d’impact à ses instants. La réalisation est très classique dans le genre et donc assez statique. Normal, il s’agit d’images dirons-nous, mais il n’y a pas de cinématique pour accompagner les moments importants avec de l’action par exemple. Ce qui laisse seulement notre imagination et les mots animer ces instants. Terminons sur la partie sonore qui vous proposera un doublage intégral japonais du jeu toujours très bon. Puis des pistes accompagnant convenablement bien l’intrigue du jeu sans pour autant dire que l’on est retenu un thème particulier du titre.