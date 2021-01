Journey of the Broken Circle (Nintendo Switch) – Le test

Journey of the Broken Circle

Développé par Lovable Hat Cut et édité par Nakana.io, Journey of the BROKEN CIRCLE nous arrive sur Nintendo Switch avec son histoire chimérique et colorée.

Découvrir le monde.

Tout commence avec un petit personnage aux allures de Pacman se nommant Cercle. Il décide de partir à l’aventure pour retrouver sa partie manquante et ainsi devenir un cercle parfait… Cercle ne connaît pas le monde qui l’entoure, son voyage sera donc découverte et émerveillement. Tout au long de ce périple il rencontrera divers personnages, certains lui feront la conversation, d’autres lui viendront en aide et partagerons son voyage, lui donnant ainsi des capacités pour braver certains obstacles sur son chemin. Au travers de ce petit conte, le studio Lovable Hat Cut veut traiter des sujets importants de la vie sans pour autant être agressif, et au contraire les aborder avec naïveté au travers d’un voyage coloré et des dialogues prenants. Pour l’aspect ambiance, l’histoire débute dans un paysage froid, enneigé et change pour des couleurs plus chatoyantes au fur et à mesure de l’aventure.

Faisons un bout de Chemin ensemble…

Les rencontres que Cercle fera lui seront bénéfiques aussi bien moralement que physiquement. Le premier ami avec qui Cercle se verra partager son voyage est Sticky la pomme de pin, celui-ci, comme les autres qu’il croisera sur son chemin, complétera ce vide qui hante Cercle pour ainsi lui apporter plus de confiance et braver les obstacles à venir. Le jeu est estampillé PEGI 3, mais malgré son côté coloré et mignon, celui-ci peut donner deux visions de l’histoire. Les plus jeunes joueurs le prendront comme un simple jeu de plateforme mignon, tandis que des joueurs plus matures comprendront très vite la mélancolie de l’histoire. Durant tout le voyage, Cercle parle avec ses compagnons, ils échangent des dialogues contemplatifs sur le paysage ou leurs rencontres, des fois mêmes avec une opinion divergente, mais ils abordent aussi des sujets comme leur place dans ce monde, la confiance en soi, l’amour, la solitude, la vie à deux, mais aussi la mort (à plusieurs reprises Cercle fait allusion au suicide…). Durant l’aventure, notre petit Cercle se découvre un goût prononcé pour les champignons… Ces champignons sont dispersés à travers les niveaux et ils vous permettront de débloquer des niveaux bonus un peu bizarres, qui feront comprendre aux joueurs que les dits champignons ont des propriétés légèrement hallucinogènes…

Tout roule.

Le jeu se base sur un gameplay simple, vous faites rouler et sauter Cercle à travers les différents niveaux. En fonction de l’ami qui vous accompagne, vous aurez alors des capacités supplémentaires, par exemple Sticky vous permettra de vous accrocher aux parois qui vous entourent. Journey of the BROKEN CIRCLE est un jeu de plateforme qui pourrait paraître simple, mais qui se corsera au fil de l’aventure avec des obstacles de plus en plus durs. Le jeu prend en compte l’aspect physique, entendez par là qu’il vous faudra calculer la hauteur de votre chute pour éviter que Cercle et son compagnon succombent, ou tout simplement que le sol se dérobe sous vos « pieds ».

Graphiquement le jeu est minimaliste et abstrait avec des couleurs riches et des mises en scène explicites mettant le joueur dans l’ambiance. Le tout est orchestré par des musiques calmes, douces, voire mélancoliques en fonction des différentes situations, et l’état dans lequel notre ami Cercle se trouvera. Pour les niveaux bonus, l’ambiance est tout autre, un fond techno vous accompagnera dans des niveaux totalement psychédéliques.

Le conte durera entre 4 et 5 heures, mais vous pourrez éventuellement revenir sur chaque niveau pour partir à la chasse aux champignons qui auraient pu vous échapper et donc viser le 100%. Chaque niveau se ponctue par une sauvegarde automatique ainsi qu’un écran de chargement très rapide. Le jeu n’est pas dépourvu de quelques bugs, vous pourrez vous retrouver totalement bloqué dans certains coins, ce qui vous obligera à recharger complètement votre partie (mais cela reste très rare). Quelques rares fautes de frappe sont également à déplorer, mais Journey of the BROKEN CIRCLE a le mérite d’être entièrement traduit en français.

Journey of the BROKEN CIRCLE est disponible depuis le 18 septembre 2020 sur l’Eshop de la Nintendo Switch pour 8,00€ et prendra 1,1Go sur votre Nintendo Switch.