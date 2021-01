Une nouvelle Nintendo Switch et un trailer pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Découvrez de nouvelles images de Bowser’s Fury et de la console Nintendo Switch – Édition Mario (rouge et bleu)

12 janvier 2021 – Depuis ses débuts il y a 35 ans, Mario a utilisé de nombreux objets pour gagner de nouveaux pouvoirs et se transformer en Mario de feu, Mario tanuki ou encore Mario abeille… mais l’heure est maintenant venue pour lui de se transformer en félin féroce pour faire face à un Bowser devenu géant et complètement hors de contrôle !

Au cours d’une nouvelle bande-annonce, Nintendo a dévoilé un peu plus d’informations sur Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, qui sortira le 12 février sur les consoles de la gamme Nintendo Switch.

Découvrez à quelle nouvelle menace Mario va devoir faire face dans la vidéo Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – La puissance de Bowser en furie (Nintendo Switch) centrée sur Bowser’s Fury.

Nintendo a aussi dévoilé la Nintendo Switch – Édition Mario (rouge et bleu) aux couleurs de la célèbre tenue de Mario. Cette édition spéciale sera disponible dès le 12 février en magasin et inclut des manettes Joy-Con rouges avec des dragonnes bleues, un support Joy-Con bleu ainsi qu'une station d'accueil et une console Nintendo Switch rouges, marquant ainsi la première apparition d'une Nintendo Switch dans un nouveau coloris. Une pochette de transport assortie ainsi qu'une protection d'écran sont également incluses pour permettre aux joueurs de protéger leur console peu importe où les tuyaux de téléportation de la vie les mèneront.

Les joueurs connaissant déjà le jeu original Super Mario 3D World sur Wii U peuvent se rassurer, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch offre un certain nombre d’ajouts qui sauront satisfaire ceux en quête de nouveau contenu. Dans la partie du jeu consacrée à Super Mario 3D World, les joueurs peuvent parcourir la multitude de stages colorés qui composent le jeu en compagnie de leurs proches, où et quand ils veulent grâce au modes multijoueur en ligne* ou en local** et en incarnant au choix Mario, Luigi, Peach et Toad.

Par ailleurs, un lot de deux nouveaux amiibo à l’effigie de Mario chat et de Peach chat offrant des bonus en jeu dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sera disponible à l’achat chez les revendeurs participants dès la sortie du jeu. Bowser et Bowser Jr. ont aussi de grands rôles à jouer dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et leurs amiibo, de nouveaux disponibles à l’achat chez les revendeurs participants, ont aussi des utilités spéciales dans Bowser’s Fury.

En plus de révéler de nouveaux détails sur les aventures qui attendent les joueurs dans Bowser’s Fury, Nintendo a aussi annoncé l’arrivée des défis mondiaux de Super Mario Bros. 35, un événement spécial dans Super Mario Bros. 35 où les joueurs du monde entier devront unir leurs efforts pour accomplir des objectifs dans le temps imparti. Un abonnement au service Nintendo Switch Online permet d’avoir accès à Super Mario Bros. 35, le jeu compétitif en ligne qui permet aux fans de découvrir les niveaux du jeu original sous un nouveau jour. Les joueurs pourront mettre leurs talents à l’épreuve au cours des trois défis mondiaux de Super Mario Bros. 35, organisés entre les mois de janvier et de mars.

Pour atteindre l’objectif du premier défi mondial de Super Mario Bros. 35, les joueurs du monde entier vont devoir unir leurs efforts pour vaincre 3,5 millions de Bowser du 19 janvier à 08:00 au 26 janvier à 07:59. En plus des batailles à 35 qui permettent déjà d’affronter Bowser, la bataille spéciale de cette semaine propose une sélection de stages qui offriront encore plus d’occasions de se frotter aux épines de l’éternel rival de Mario.

Si l’objectif est atteint, chaque joueur qui aura vaincu au moins une fois Bowser pourra recevoir 350 points platine*** pouvant être échangés contre diverses récompenses sur le My Nintendo Store. Plus de détails sur les prochains défis mondiaux organisés en février et en mars seront révélés prochainement.

Une nouvelle bande-annonce pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury présente Mario sous un nouvel aspect aussi félin que féroce et révèle de nouveaux détails sur Bowser’s Fury. En plus de cela, la Nintendo Switch – Édition Mario (rouge et bleu) a aussi été révélée et sera disponible le 12 février, jour de la sortie du jeu. De plus, un lot de deux amiibo Mario chat et Peach chat sera lui aussi disponible à cette même date. Et enfin, les défis mondiaux arrivent dans Super Mario 35 Bros. Le premier de ces défis demandera aux joueurs du monde entier d’unir leurs efforts pour vaincre 3,5 millions de Bowser au cours d’une période donnée.

* Une connexion Internet est nécessaire pour jouer en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert un abonnement payant. En savoir plus sur l’abonnement payant.

** Des accessoires supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*** Les joueurs doivent accepter de partager leurs données de jeu de Super Mario Bros. 35 avec Nintendo pour recevoir ces points platine.