New Pokémon snap débarque le 30 avril sur Nintendo Switch !

Londres, Royaume-Uni – le 14 janvier 2021 – Maîtrisez l’art de la photographie Pokémon avec New Pokémon Snap, disponible exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 30 avril.

Préparez-vous à découvrir les somptueuses îles de Lentis dans New Pokémon Snap. Avec ses jungles luxuriantes et ses déserts immenses, la région de Lentis est une véritable merveille de la nature offrant des écosystèmes variés et regorgeant de Pokémon qui n’attendent que d’être observés. En tant que photographes en herbe, les joueurs prendront part, aux côtés du Professeur Miroir et de Rita, son assistante, à une étude écologique dont le but est de photographier les Pokémon sauvages de l’archipel.

Grâce au Neo One, vous pourrez traverser les imposants espaces préservés de la région en toute sécurité. Le véhicule automatique suivra plusieurs parcours à travers les îles, ce qui vous permettra de vous concentrer sur vos clichés.

De nombreux Pokémon sauvages peuplent les différents environnements de la région. Certains patrouillent leur territoire en groupe, d’autres flânent sereinement en solitaire, survolent les îles ou bien s’amusent avec d’autres espèces de Pokémon. Il sera possible d’utiliser les délicieuses Pommes Tendres de Lentis pour attirer leur attention ou simplement les regarder se régaler. Vous pourrez même vous en servir pour observer leurs réactions dans diverses situations ! De plus, certains Pokémon et certaines plantes émettent parfois un scintillement. Ce phénomène étrange et propre à la région de Lentis est appelé Lumina. Percez-en les secrets en embarquant dans votre fidèle Neo One !

Le Professeur Miroir se chargera d’évaluer et de noter vos clichés. Votre score final sera basé sur la posture du Pokémon photographié, sa taille dans l’image, s’il est tourné vers vous ou pas, ou encore sa position dans le cadre. Vous découvrirez ainsi au fil de vos explorations des Pokémon adoptant des attitudes et des comportements encore inconnus, et vos clichés favoris vous permettront de remplir votre Photodex Pokémon.

New Pokémon Snap sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch à partir du vendredi 30 avril. Veuillez suivre le lien suivant pour plus d’informations : Pokemon.fr/NewPokemonSnap

