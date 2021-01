27 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

De nombreux jeux présents dans ce listing d’annonces du samedi.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos sortira le mois prochain, le 23 février sur l’eShop, un démo est déjà disponible. Rogue Heroes est un jeu d’aventure classique à 1-4 joueurs aux accents rogue-lite très modernes. Faites équipe avec vos amis pour affronter des donjons procéduraux, explorez un vaste monde regorgeant de secrets, et venez à bout des Titans pour ramener la paix à travers Tasos !

Fonctionnalités principales :

Fonctionnalités principales :

Une aventure rogue-lite à 4 joueurs

Jouez en solo ou en coop avec jusqu’à 4 joueurs pour venir à bout des Titans ! Gardez à l’esprit que la mort ne marque pas la fin : ressuscitez, améliorez votre héros et repartez à l’aventure, plus fort que jamais !

Affrontez des donjons à génération procédurale

Grâce à son système procédural, aucune aventure ne se ressemble ! Chaque salle possède des structures, pièges, énigmes et ennemis conçus avec soin, tous pourvus de configurations aléatoires pour que chaque partie soit vraiment unique.

Des armes incontournables

Rogue Heroes propose un système de combat classique en vue du dessus avec une vaste sélection d’outils, sorts et armes à utiliser lors de votre exploration de Tasos et de ses Grands Donjons. Retrouvez des armes incontournables comme l’arc, le boomerang ou encore le grappin pour les ajouter à votre arsenal.

Reconstruisez votre village pour débloquer des améliorations !

Dépensez vos butins durement gagnés pour construire de nouveaux bâtiments dans votre village d’Intori. Que vous ajoutiez une forge ou une pêcherie, chaque structure vous permettra de renforcer vos compétences et de vous offrir de nouveaux outils pour retourner au combat.

De nombreuses classes

Chaque classe dispose de ses propres capacités uniques : trouvez le personnage qui correspond le mieux à votre style de jeu, et reprenez les terres de Tasos !

Monster Jam Steel Titans 2 est lui annoncé pour le 2 mars prochain.

Plus de Trucks ! Nouveaux mondes ! Monster Jam Steel Titans 2! Monster Jam Steel Titans 2 vous propose plus de Trucks à piloter dans de nouveaux mondes Monster Jam ! De nouveaux modes multijoueur, 38 Trucks à piloter et cinq nouveaux mondes extérieurs ! Entraînez-vous au Camp Crushmore et participez à des compétitions dans les vrais stades pour devenir le champion ! Plus de Trucks ! 38 des plus grands Trucks du Monster Jam, dont Higher Education, Sparkle Smash et Grave Digger ! Nouveaux mondes ! Cinq nouveaux mondes Monster Jam agrandissent l’univers Monster Jam ! Explorez-les et découvrez les secrets du Monster Jam. Compétition ! Rejoignez les pros dans 12 stades fidèlement recréés dans des modes de jeu similaires à ceux du monde réel ! Réalisez vos cascades préférées ! Bicycles, Stoppies, Moonwalks, Walk Its, Cyclones, Pogos, Power Outs et Back-Flips ! Jouabilité améliorée ! Profitez des améliorations apportées au moteur physique, à la carrière et au mode exploration !

L’année dernière, les studios Krome ont fait le remaster HD de Ty the Tasmanian Tiger. Il s’agissait d’une version améliorée du jeu de plates-formes 3D initialement disponible sur GameCube. Le studio y donne maintenant suite sur Switch. Ty the Tasmanian Tiger 2 : Bush Rescue HD est actuellement en préparation, et Krome Studios a ouvert un Kickstarter afin que les fans puissent contribuer au développement.

Nouveau trailer pour Squadron 51.

Attention ! Des extraterrestres ont débarqué sur notre planète avec la promesse d’un nouvel avenir radieux pour les terriens. Mais cette collaboration intergalactique révèle rapidement sa part d’ombre. Attention ! Des extraterrestres ont débarqué sur notre planète avec la promesse d’un nouvel avenir radieux pour les terriens. Mais cette collaboration intergalactique révèle rapidement sa part d’ombre. En effet, la VEGA CORPORATION, entreprise extraterrestre dirigée par l’affreux DIRECTEUR ZAROG, impose sa politique prédatrice à l’humanité. Face à une telle oppression, le groupe rebelle Squadron 51 se révolte contre les actes violents perpétrés par ces créatures inhumaines. Les courageux pilotes du Squadron 51 et leurs avions auront-ils une chance face à la diabolique flotte de soucoupes volantes de Zarog ? Rejoignez la cause rebelle en incarnant le LIEUTENANT KAYA et affrontez des soucoupes volantes, des vaisseaux de combat extraterrestres et des monstres dans les cieux des années 1950 ! Ne l’oubliez pas : l’avenir de la Terre est entre vos mains !

Koei Tecmo a annoncé un report pour sa prochaine simulation de course de chevaux, Winning Post 9 2021. La sortie du jeu était initialement annoncée pour le 18 mars 2021, mais elle a été repoussée au 15 avril 2021 (toujours au Japon). Koei Tecmo a simplement déclaré que “diverses raisons” ont conduit à ce retard.

Nouveau trailer pour Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack qui sortira le 11 février chez nous.

Hero-U: Rogue to Redemption sortira le 9 février sur la boutique en ligne de la console hybride.

Hero-U : Rogue to Redemption est un jeu de rôle et d’aventure fantastique épique – et humoristique – dans lequel vous incarnez Shawn O’Conner, un jeune homme qui s’efforce de devenir un héros mais aussi un roublard. Hero-U : Rogue to Redemption est l’œuvre de Lori Ann Cole et Corey Cole, créateurs de Quest for Glory, Shannara, Castle of Dr. Brain et Mixed-Up Fairy Tales. Bien que Hero-U ne soit pas une suite directe des jeux Quest for Glory, il propose le même mélange d’aventure, de jeu de rôle, d’humour et de narration immersive que nous avons introduit dans cette série. Shawn peut devenir le Roublard de l’année en explorant un château mystérieux, en se faisant des amis et des ennemis, en combattant des adversaires mortels et en découvrant les secrets de son propre passé caché. Pendant ce temps, les joueurs apprécieront les dialogues et les descriptions riches et humoristiques qui guident Shawn dans ses aventures. Pendant la journée, Shawn suit des cours à l’Université, pratique ses compétences et essaie de se faire des amis parmi les autres étudiants. La nuit, il est temps de sortir armes, armures et pièges pour explorer les caves abandonnées, les étonnantes grottes marines, les catacombes effrayantes et autres donjons mortels sous Hero-U. La plupart des combats sont facultatifs pour ceux qui préfèrent un jeu d’aventure pur, mais il y a de nombreuses récompenses pour ceux qui choisissent de combattre vaillamment les créatures qui menacent l’école et toute la Sardonie.

Tunnel of Doom est annoncé sur Nintendo Switch.

Dead Ground est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch.

Dead Ground est un jeu de tower defense généré de manière procédurale avec des éléments ressemblant à des voyous. Chaque jeu proposera des armes, des compétences et des améliorations générées aléatoirement. Vous devrez voyager, collecter de la ferraille, de l’eau, gérer votre inventaire et améliorer votre base pour survivre ! Placez et améliorez les tours à bon escient, et utilisez votre héros pour le défendre davantage dans ce jeu au rythme effréné, un mélange parfait d’action et de stratégie. Vous ferez face à la mort permanente, à de nombreux ennemis brutaux, à des combats de boss difficiles et BEAUCOUP PLUS !

L’éditeur Mediascape et le développeur Disfact ont annoncé que leur RPG “Lily : Shiroki Yuri no Otome-tachi S” sera lancée surSwitch au Japon le 21 janvier 2021. Une localisation en anglais reste à confirmer.

Sorti à l’origine sur PC et PlayStation Vita en 2018, l’otome visual novel Ephemeral -Fantasy on Dark- arrive sur Nintendo Switch. Développé et publié par Dramatic Create, le jeu sera disponible au Japon à partir du 21 janvier pour 4 290 yens. Les options de langue anglaise et japonaise sont toutes deux disponible, mais on ne sait toujours pas si un lancement NA/EU aura lieu.

Prison Architect – Going Green (le DLC) sortira le 28 janvier.

Gardiens de prison, préparez-vous à vous salir les mains !

Prison Architect: Going Green intègre l’agriculture à votre complexe, en introduisant l’agriculture, l’exportation de produits et tout un tas de contrebande.

Fonctionnalités principales

Fruits du labeur :

l’agriculture introduit un nouveau type de tâche carcérale. Elle permet aux prisons de faire pousser des pommes de terre, du blé, des pommes et plus encore. Les produits peuvent être exportés ou servir d’ingrédients pour les repas des détenus.

De l’espace pour se développer :

trois salles en extérieur permettent la culture : le verger, le champ et le potager. Mais ce n’est pas tout, les joueurs peuvent recruter des ouvriers agricoles, construire un cellier pour stocker les produits et un appentis pour y entreposer le matériel agricole.

Qui sème le vent :

à nouvelles récoltes, nouvelle contrebande. Désormais, les prisonniers peuvent faire pousser en secret des herbes dans les champs et faucher des ingrédients pour préparer de l’alcool. Les champs peuvent aussi devenir le terrain de gangs, alors mettez vos gardes en alerte !

Un nouvelle donne verte :

les prisons sont rénovées grâce à des sources d’énergie écologiques ; solaire, éolien et hybride solaire/éolien. L’excédent d’énergie produit par ces méthodes durables peut être revendu sur le réseau grâce au compteur d’exportation d’énergie.

Selon le numéro de Famitsu de cette semaine, Prototype sortira le visual novel de Frontwing “Island” sur Nintendo Switch. Une sortie est prévue pour le 8 avril au Japon.

Strange Field Football sortira le 28 janvier sur l’eShop.

Shing! sortira le 21 janvier à un prix de 19.99€.

Annoncé de longue date, Colossus Down sortir ale 28 janvier.

Nika vient juste de terminer la première phase de son plan de destruction de tous les trucs pas sympas : la construction d’un mécha de combat baptisé MechaNika. Le temps presse, alors rejoignez Nika, prenez les commandes de MechaNika et démolissez la planète entière. Les livres d’histoire, l’obsolescence programmée, les robes kitsch, les sagas sans fin de jeux vidéo rasants ou la soupe de pois cassés : vous devez mettre un terme à tout ça. Et s’il y a bien quelqu’un qui déteste encore plus la soupe que Nika, c’est sa copine Agatha, bouchère insomniaque et prophétesse du carnivorisme qui adore les animaux autant que leur viande bien grillée. En apprenant le plan de Nika, elle rejoint sans hésiter la mission de destruction accompagnée du Grand Cochon Sanglant, le dieu du carnivorisme, afin de réprimer tous les mangeurs d’herbe hérétiques qui poseraient problème. Mais prenez garde, car vous réaliserez bien vite que Nika et Agatha ne sont pas les seules à vouloir changer le monde, et que tout n’est peut-être pas aussi simple qu’il y paraît au premier abord. Pour parvenir à vos fins, il vous faudra ainsi faire des choix aussi difficiles qu’irréversibles.

Odysseus Kosmos et son Robot Quest sortira le 4 février.

Odysseus Kosmos et son Robot Quest c’est un jeu de point and click traditionnel en 2D avec des graphismes pixelisés et rétro. C’est un jeu d’aventure, un jeu avec une âme, sur l’ingénieur spatial Odysseus Kosmos et son robot Barton Quest. Imaginez que vous êtes un ingénieur spatial talentueux, doté d’un grand sens de l’humour et que vous faites partie de l’équipage d’un vaisseau en route vers un trou noir, dans les profondeurs de l’espace. Vos compagnons sont à la surface d’une planète où le temps passe beaucoup, beaucoup plus lentement que sur le vaisseau, et vous et votre robot attendez leur retour depuis votre station orbitale. La situation n’a pas l’air très joyeuse, mais ne perdez pas espoir ! Vous avez tout un tas de problèmes scientifiques à résoudre et des expériences à mener, un énorme vaisseau que vous êtes le seul à pouvoir entretenir, et un système solaire dominé par un trou noir qui recèle de secrets qui pourraient affecter votre navire de manière étrange et inattendue. Votre avenir est plein de surprises !

Bonkies sortira lui le 29 janvier.

Bonkies est un jeu coop festif de construction à jouer entre amis ! Réunis tes macaquollègues, enfile ton jetpack à bananes et ton bras-robot et crée des bâtiments fous dans tout le cosmos, pour la gloire des singes ! Deviens championzé de la construction spatiale !

WRATH: Aeon of Ruin sortira cet été sur Nintendo Switch.

3D Realms, créateur de Duke Nukem 3D, Prey et Max Payne, présente son jeu de tir à la première personne hardcore avec le moteur légendaire Quake-1. Créé par les mains des nécromanciens de Quake, WRATH c’est du lourd. Vous ne survivrez pas… Vous êtes un étranger. À la dérive sur la Mer sans âge, vous vous retrouvez sur les rives d’un monde mourant. Une silhouette enveloppée de blanc, le Berger des Âmes insoumises, émerge des ténèbres dévorantes et vous charge d’une mission : traquer les derniers Gardiens de l’Ancien monde. Vous devez voyager dans la vaste obscurité pour explorer des ruines antiques, découvrir des secrets oubliés et combattre les horreurs qui s’y tapissent. Grâce à la technologie légendaire Quake 1, l’ADN des jeux de tir vénérés des années 90 coule dans les veines de WRATH. Ce jeu reprend les éléments intemporels de titres classiques, comme DOOM, QUAKE, DUKE NUKEM 3D, BLOOD, UNREAL et HEXEN, et les transporte au 21e siècle. Équipé d’un arsenal de armes d’une force exceptionnelle et d’un inventaire de artefacts puissants, vous devrez traverser des cryptes anciennes, des ruines englouties, des temples corrompus et des forêts hurlantes pour terrasser vos ennemis. Mais ne sous-estimez surtout pas vos adversaires car ils sont puissants et nombreux. Votre esprit doit être aussi affûté que votre lame si vous souhaitez survivre aux dangers qui vous attendent. Le monde de WRATH est riche en combats palpitants, en environnements divers et en traditions captivantes. Chaque élément est entremêlé habilement pour créer une expérience authentique et enchanteresse, aussi intemporelle que les jeux qui l’ont inspirée.

• Explorez un vaste monde plongé dans l’obscurité, façonné avec passion par les mains de nécromanciens experts de Quake.

• Tracez votre chemin muni d’un arsenal de armes mortelles, chacune proposant plusieurs modes de tir.

• Apprenez à connaître votre ennemi. De nombreuses horreurs se tapissent dans l’ombre, assoiffées de votre sang.

• Des artefacts d’une grande puissance sont cachés dans les endroits les plus sombres du monde. Trouvez-les et dominez vos ennemis.

• Avec la technologie légendaire Quake 1, WRATH est en tous points un FPS classique et authentique.

• Plongez dans un paysage sonore envoûtant, né des esprits loufoques d’Andrew Hulshult (Quake Champions, Rise of the Triad, Dusk et Amid Evil) et de Bjorn Jacobson (CyberPunk 2077, Hitman, EVE Online).

Silver Chains sortira le 29 janvier.

Silver Chains est un jeu d’horreur à la première personne qui se concentre sur la narration et l’exploration. Cherchez des indices dans ce vieux manoir abandonné afin de découvrir la vérité sur les terribles évènements qui se sont produits dans ce lieu. Après avoir percuté un arbre en voiture au cours d’une nuit orageuse, Peter se réveille dans un vieux manoir abandonné, quelque part en Angleterre. Incapable de se souvenir pourquoi et comment il est arrivé ici, il prend rapidement conscience que cette maison n’est pas aussi abandonnée qu’elle semble l’être. Tout en essayant de trouver un moyen de s’échapper de la demeure, Peter doit découvrir les terribles secrets des événements qui s’y sont déroulés. Au fil de ses tentatives pour quitter ce lieu maudit, Peter découvre des indices qui semblent signifier que ce n’est pas la première fois qu’il met les pieds ici. Mais alors qu’il commence enfin à recoller les morceaux de ce mystère, une force maléfique semble l’avoir pris en chasse…

AU PROGRAMME :

Une expérience à l’atmosphère horrifique : des graphismes photoréalistes et détaillés qui donnent vie à l’intérieur d’un vieux manoir abandonné. Des couloirs noyés dans la pénombre, un orage fracassant, des événements paranormaux, une histoire envoûtante, ainsi qu’une bande-son et un doublage anglais tout aussi inquiétants : voici la liste des ingrédients qui vous immergeront totalement dans le jeu.

Un jeu mélangeant exploration narrative et éléments de puzzle et d’action : percez les mystères d’un immense manoir et les secrets de ses résidents. Résolvez des puzzles afin d’accéder à des zones verrouillées, mais soyez sur vos gardes, car les dangers sont nombreux à rôder dans le noir. Vous ne pouvez rien faire contre ces choses : sauvez-vous et trouvez un endroit sûr dans lequel vous cacher.

Bouncing Hero sortira le 21 janvier.

Explorez le château truffé de pièges ultra sophistiqués grâce à un chevalier armé d’un bâton de pogo dont vous maîtrisez parfaitement le maniement ! Le château, haut de treize étages et couvert de pouvoirs magiques, change de carte aléatoirement à chaque fois que vous commencez à jouer. Dans cet effrayant château, des statues abritant l’esprit d’un homme mort vous menacent. Qui sera le vainqueur de cette tour ?

Tiny Lands sortira cet année sur Nintendo Switch.

Un jeu isométrique relaxant aux graphismes simplifiés où vous devez trouver les erreurs en 3D tout en découvrant de magnifiques environnements. Avez-vous déjà joué aux vieux jeux dans lesquels vous deviez trouver toutes les erreurs? Eh bien… Tiny Lands en extrait le concept de base, mais sort des méthodes traditionnelles des jeux des erreurs. Habituellement, ce type de jeux présente une vue 2D typique grâce à laquelle vous n’avez qu’à regarder et comparer des images statiques en cliquant. Tout est différent ici! Résumons ce qui rend Tiny Lands si spécial:

Vous jouez dans un environnement 3D , ce qui signifie que vous pouvez interagir avec la vue pour trouver toutes les erreurs.

, ce qui signifie que vous pouvez interagir avec la vue pour trouver toutes les erreurs. Des objets dynamiques , comme du feu, de la pluie, du tonnerre, de la neige, ou du vent ajoutent une sensation de charme à vos parties.

, comme du feu, de la pluie, du tonnerre, de la neige, ou du vent ajoutent une sensation de charme à vos parties. Les environnements sont magnifiques ! Si vous jouez une partie à la plage, vous entendrez le son relaxant des vagues qui vont et viennent, le chant des mouettes, et autres… C’est très relaxant…

! Si vous jouez une partie à la plage, vous entendrez le son relaxant des vagues qui vont et viennent, le chant des mouettes, et autres… C’est très relaxant… Aucune limite de temps ! Vous n’avez pas à vous soucier du temps que vous passez dans un stage. Vous pouvez simplement définir votre musique préférée et jouer à votre rythme.

! Vous n’avez pas à vous soucier du temps que vous passez dans un stage. Vous pouvez simplement définir votre musique préférée et jouer à votre rythme. Aucune vie, car l’erreur est humaine, non? Alors, pourquoi punir les gens pour ça! C’est un jeu idéal pour siroter une bonne tasse de chocolat chaud par un jour de pluie et se détendre.

Bezier: Second Edition sortira le 21 janvier.

Bezier est un jeu de tir à deux sticks se déroulant à l’intérieur d’un énorme ordinateur souterrain. L’histoire raconte la fuite du chef de cette « Arche de Noé » qui a mal tourné. Dans ce jeu de tir en apparence simple, la narration aborde des sujets tels que la relation entre l’évolution et Dieu, la famille et l’amour. Ces thèmes l’amènent à s’interroger sur ses motivations, le contraignent à affronter la réalité et le conduisent au salut. Avec la technologie BezierSynth, on abandonne le rendu traditionnel au profit d’une esthétique fluide guidée par les éléments de l’histoire et l’interaction du joueur, tandis qu’une bande-son de 80 minutes mélange orchestre, synthétiseurs et divers instruments ethniques pour créer l’atmosphère dramatique qui accompagne les quinze zones de jeu dynamiques.

Labyrinth Legend sortira lui le 28 janvier.

King of Seas se lancera le 18 février sur PC, Xbox One, PS4 et Switch au prix de 24,99 €.

King of Seas est un jeu d’action-RPG composé d’un monde mortel de pirates à génération procédurale. Un univers rempli de personnages extraordinaires et de quêtes à en couper le souffle qui vous tiendront ancré pendant que vous ferez tout votre possible pour devenir le roi de tous les pirates. “Les tirs de cannons font écho sur les sept mers puisqu’à l’horizon le soleil se lève sur une nouvelle ère de pirates. Lâchez les amarres, dépliez les voiles et lancez-vous au cœur de la tempête qui façonne votre empire. Le meurtre de votre père ne sera pas pardonné.” King of Seas est un jeu d’action-RPG composé d’un monde mortel de pirates à génération procédurale. Avec une intrigue intense, vous vous battrez pour regagner ce qui a été pris et embarquerez dans une aventure épique dans un monde fantastique, rempli de batailles, d’îles perdues et de trésors. Un univers rempli de personnages extraordinaires et de quêtes à en couper le souffle qui vous tiendront ancré pendant que vous ferez tout votre possible pour devenir le roi de tous les pirates.

MÉCANIQUES PRINCIPALES

Histoire : Une série de quêtes qui vous guide dans votre voyage et dévoile les personnages intrigants du monde de King of Seas (Roi des Mers) qui vous emmèneront sur la prochaine route de votre aventure épique.

: Une série de quêtes qui vous guide dans votre voyage et dévoile les personnages intrigants du monde de King of Seas (Roi des Mers) qui vous emmèneront sur la prochaine route de votre aventure épique. Génération de procédure : Plongez dans un monde riche, à génération procédurale, qui rafraîchit constamment la mécanique de l’exploration à chaque nouvelle partie.

: Plongez dans un monde riche, à génération procédurale, qui rafraîchit constamment la mécanique de l’exploration à chaque nouvelle partie. Monde dynamique : Le monde réagit à chacune de vos actions, les routes navales changent et selon chaque colonie conquise la difficulté s’adapte pour vous donner une constante expérience de défis.

: Le monde réagit à chacune de vos actions, les routes navales changent et selon chaque colonie conquise la difficulté s’adapte pour vous donner une constante expérience de défis. Carte: Un brouillard épais rendra la navigation vers vos objectifs plus difficile, après tout, vous ne voudriez pas perdre la joie de l’exploration, n’est-ce pas ?!

Système de navigation : Les effets atmosphériques influence la jouabilité. Naviguez pendant une tempête à vos risques et périls, fuyez des ennemis et rappelez-vous de toujours d’analyser la direction du vent pour garder le contrôle pendant les batailles. La stratégie commence ici.

: Les effets atmosphériques influence la jouabilité. Naviguez pendant une tempête à vos risques et périls, fuyez des ennemis et rappelez-vous de toujours d’analyser la direction du vent pour garder le contrôle pendant les batailles. La stratégie commence ici. Customisation du navire : Cinq types de navires grandement customisables avec des équipements et des systèmes de compétences, tout comme dans n’importe quel jeu de rôle !

: Cinq types de navires grandement customisables avec des équipements et des systèmes de compétences, tout comme dans n’importe quel jeu de rôle ! Méthode de combat: Ce n’est pas seulement des tirs et des stratégies nautiques, mais également de la rapidité et du spectacle, grâce à la sélection d’une compétence dans un lot de plus de 20 compétences, ainsi que trois branches de talents adaptés à chaque style de jeu.

MÉCANIQUES SECONDAIRES

Missions spéciales : Des récompenses bonus vous attendent lorsque vous aurez terminé ces quêtes secondaires, chaque colonie que vous conquérez sera la source de toutes nouvelles aventures !

: Des récompenses bonus vous attendent lorsque vous aurez terminé ces quêtes secondaires, chaque colonie que vous conquérez sera la source de toutes nouvelles aventures ! Chasse au trésor : Des cartes secrètes sont cachées dans les abysses, trouvez-les et obtenez des indications pour trouver des trésors submergés !

: Des cartes secrètes sont cachées dans les abysses, trouvez-les et obtenez des indications pour trouver des trésors submergés ! Commerce : Chaque colonie réalise des produits spécifiques avec leur propre valeur du marché. Achetez-les au prix le plus bas possible et vendez-les à d’autres colonies où il y a de la demande. Acheter moins cher, revendre plus cher, c’est la base du commerce !

: Chaque colonie réalise des produits spécifiques avec leur propre valeur du marché. Achetez-les au prix le plus bas possible et vendez-les à d’autres colonies où il y a de la demande. Acheter moins cher, revendre plus cher, c’est la base du commerce ! Pêche : Trouvez jusqu’à 30 espèces de poissons habitants sous la surface de la mer. Pêchez-les tous mais faites attention à l’heure et au temps…

: Trouvez jusqu’à 30 espèces de poissons habitants sous la surface de la mer. Pêchez-les tous mais faites attention à l’heure et au temps… Classement : Chaque bataille gagnée fera augmenter la prime sur votre tête, comparez ça avec la plus célèbre histoire de pirates. Soyez le King of Seas!

: Chaque bataille gagnée fera augmenter la prime sur votre tête, comparez ça avec la plus célèbre histoire de pirates. Soyez le King of Seas! Plusieurs difficultés: Le niveau de difficulté ajoute un multiplicateur considérable à la prime obtenue en jeu. Combien serez-vous capable de générer en mode hardcore ?

Votre quête de richesse, d’immortalité et de pouvoir divin vous a mené aux portes de ce temple maudit. Un dédale infini, infesté de monstres et pièges mortels. Curse of the Dead Gods le 23 fevrier prochain.

Pour terminer cet article, je vous propose le top des ventes de la semaine sur l’eShop 3DS aux États-Unis.

Software

1. Pokemon Crystal

2. Tomodachi Life

3. Pokemon Yellow

4. Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

5. Zelda: Ocarina of Time 3D

6. Pokemon Red

7. Pokemon Gold

8. Pokemon Omega Ruby

9. Pokemon Silver

10. Super Mario Bros. 3

11. Zelda: Majora’s Mask 3D

12. Super Mario 3D Land

13. Pokemon Alpha Sapphire

14. Pokemon Blue

15. Pokemon X

16. Zelda: Oracle of Ages

17. Super Mario World

18. Zelda: A Link Between Worlds

19. Zelda: Oracle of Seasons

20. Pokemon Y