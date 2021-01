Vidéo comparative pour Little Nightmares 2 sur Nintendo Switch et Ps4

La démo étant désormais disponible, Little Nightmares 2 se compare en vidéo.

Little Nightmares, un jeu sorti en 2017 puis porté sur tous les supports aujourd’hui est un jeu de plate-forme/horreur vous mettant dans la peau de Six, un petit personnage dans un monde terrifiant. Le succès du premier opus a donc naturellement amené une suite. Dans Little Nightmares 2 vous serez aux commandes de Mono, un nouveau personnage qui sera accompagné par Six le héros du premier jeu, cet ajout permettra d’enrichir l’histoire en créant une relation de confiance entre les 2 enfants qui devront coopérer et ainsi exploiter de nouvelles mécaniques de gameplay.