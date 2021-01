Top des ventes au Japon sur l’eShop Nintendo Switch en 2020

Comme chaque année en janvier, Nintendo vient de partager le Top 30 des jeux pour la boutique en ligne du Nintendo Switch au Japon en 2020.

Cela nous permet de voir quels jeux se sont le plus vendus sur l’eShop Nintendo l’année dernière dans le pays, ce qui est assez intéressant étant donné que les ventes numériques représentent une part plus importante des ventes totales de jeux chaque année. Voici le Top 30 des logiciels pour la boutique Nintendo eShop du Nintendo Switch en 2020 au Japon (du 1er janvier au 31 décembre) :

01./00. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

02./00. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

03./00. – Momotarou Dentetsu: Shouwa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020]

04./00. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

05./00. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

06./00. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

07./00. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

08./00. – Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) [18.9.2020]

09./00. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

10./00. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

11./00. – Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) [30.10.2020]

12./00. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

13./00. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020]

14./00. – Pokémon Sword (The Pokémon Company) [15.11.2019]

15./00. – Futari de! Nyanko Dai Sensou (Ponos) [20.12.2018]

16./00. – Monster Hunter Generations Ultimate (Capcom) [25.8.2017]

17./00. – Minecraft Dungeons (Mojang / Microsoft Japan) [26.5.2020]

18./00. – Ni no Kuni : Wrath of the White Witch (Level-5) [20.9.2019]

19./00. – Sakuna: Of Rice and Ruin (Nintendo) [12.11.2020]

20./00. – NBA 2K20 (Take-Two) [06.9.2019]

21./00. – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company) [06.3.2020]

22./00. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami) [09.7.2020]

23./00. – Super Mario Party (Nintendo) [05.10.2018]

24./00. – Undertale (8-4) [15.9.2018]

25./00. – Layton’s Mystery Journey: Katriella and the Millionaires’ Conspiracy Deluxe Edition (Level-5) [09.8.2018]

26./00. – Paper Mario: The Origami King (Nintendo) [17.7.2017]

27./00. – Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo) [29.5.2020]

28./00. – Final Fantasy VII (Square-Enix) [26.3.2019]

29./00. – Pokémon Shield (The Pokémon Company) [15.11.2019]

30./00. – Fitness Boxing (imagineer) [20.12.2018]