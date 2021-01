Slide Stars (Nintendo Switch) – Le test

Êtes-vous sujet aux multiples vidéos des influenceurs d’aujourd’hui ? Vous arrive-t-il de vous perdre dans les méandres du web, guettant à chaque instant la moindre nouvelle publication de votre « star » favorite, désormais égérie de célèbres marques de maquillages ou de vêtements exotiques ? Si tel est le cas, sans doute connaissez-vous de nombreux visages et quelques personnalités susceptibles d’attiser chez vous quelques impulsions d’achats, pourtant totalement futiles à premier lieu. Surfant (dans tous les sens du terme !) sur cette vague incroyable, le titre d’aujourd’hui, totalement loufoque, est de cette trempe (effet mouillé garanti, vous achetez ?) : irez-vous jusque-là ? Est-ce vraiment ainsi que vous souhaitez dépenser vos deniers durement gagnés…?

Développé par Triangle Studio et édité par Lion Castle Entertainment et GS2 Games Inc., Slide Stars s’intéresse vraisemblablement à un seul public : les aficionados des influenceurs. Manque de chance, nous ne sommes pas dans cette case, et aucune des personnalités citées dans le jeu ne nous a évoqué le moindre souvenir d’une déchéance sur le web. Après une petite recherche, il semblerait que certaines personnalités y soient connues… par ailleurs, le soft propose une légère biographie de tous ces jeunes gens, comme des auto-éloges assez originales, voir malvenues lorsqu’on y découvre la représentation des artistes. L’image est le cœur même de tous ces influenceurs… mais est-ce vraiment ainsi que nous souhaitons faire évoluer la société ? N’avançons pas dans ce débat qui n’a pas lieu d’être dans ce test. Nous reviendrons en revanche sur la stigmatisation de ces jeunes gens par l’intermédiaire de graphismes parfois douteux.

Le grand Splash

Le jeu s’ouvre sur un univers coloré et riche en soleil. Atmosphère club de vacances et crème solaire, bien le bonjour. Les modes de jeu sont maigrelets en revanche : en solo ou en duo, le tout en local, et ce sera tout s’il vous plaît. Juste le strict minimum. C’est sans doute bien suffisant…

Dans un premier temps, le joueur est invité à choisir son identité par l’intermédiaire d’un florilège de personnages à l’effigie des influenceurs « célèbres ». Citons par exemple : Luciano Spinelli (star italienne n°1 sur Tik Tok), Holly H (star anglaise sur Tik Tok), ou encore Brent Rivera (LA star des réseaux sociaux du moment ! Mince, nous sommes vraiment déconnectés de la vie, la vraie !), et tant d’autres. La publicité pour ces jeunes gens est telle que vous trouverez pour chacun d’entre eux un lien vers leurs réseaux sociaux, tels que Instagram, Facebook… quel programme ! Vous avez même le choix entre plusieurs tenues (à déverrouiller) pour vous amuser pleinement avec ces pantins… ouf, car franchement, voir Luciano s’amuser à faire des ploufs sur un flamant rose gonflable avec un pull et un jogging… vite, enfile un caleçon quoi !

Ceci étant fait, une dernière étape vous attend avant votre premier plongeon dans l’aventure : le choix de votre bouée. Tout comme avec les influenceurs, peu de choix est disponible au lancement du jeu, mais vous débloquerez bon nombre de bouées après avoir enchaîné quelques parties.

Un homme à la mer !

La prise en main paraît fort simple. Aller de l’avant, esquiver les obstacles grâce au bouton A qui sert à sautiller et à avancer un peu plus vite. Cette prise en main ne s’avère pas si ergonomique que cela et les premiers niveaux sont assez chaotiques. Les influenceurs sont excellents devant la caméra, mais difficile d’en dire autant une fois une bouée calée entre leurs jambes. Une chute mal réceptionnée, et c’est la fin des haricots. Fort heureusement, les parcours disposent de nombreux checkpoints et vous pourrez y revenir sans contrainte. Différents objectifs sont proposés : terminer le parcours en un seul morceau, bien entendu, mais aussi atteindre la ligne d’arrivée dans un temps imparti ou encore faire un sans faute. Quelques pièces et morceaux d’étoiles sont aussi disséminés sur le parcours et vous permettront de déverrouiller de nouveaux influenceurs et de nouvelles bouées. Quel programme.

Chaque niveau dispose de ses petites facéties, il vous faudra éviter les monstrueux crocodiles prêts à vous dévorer tout cru, des explosifs et tout ce qui peut vous tomber dessus. Tout semblera quelque peu contre vous, à croire que les influenceurs n’ont pas la côte dans cet aqua-boulevard géant ! Par ailleurs, difficile de catégoriser le jeu, il ne s’agit pas vraisemblablement d’un jeu de glisse, ni d’un jeu de plateforme… un gloubi-boulga des deux. Sans doute aurait-il mieux valu faire un choix et se positionner dans l’une ou dans l’autre des catégories. Faire des sauts de puces avec une bouée, il y a quelque chose de dérangeant…

Cette jouabilité, parlons-en… le contrôle de votre bouée tout terrain ne se fera pas sans mal. Les contrôles quelque peu farfelus laisseront place à une grande frustration dans les mouvements de votre protagoniste qui finira irrévocablement par se vautrer, la tête la première. Cela donnera lieu à des cascades plus ou moins cocasses, nous nous sommes amusés à retrouver notre influenceur maintenu par sa tête au sommet d’une plateforme. Pauvre enfant… néanmoins, au-delà de cet aspect rigolo (était-ce vraiment volontaire ?), les contrôles restent agaçants et la manipulation vous demandera patience et doigté…

L’aspect « réseau social » reste omniprésent au cours de la partie puisque votre parcours sera jugé par moult « like ». Réalisez de jolies figures et soyez exubérant, vos fans n’en seront que plus fans ! Combien de likes obtiendrez-vous pour cette descente ?

Une femme à la mer !

Vous le savez. Ce n’est guère la première fois que nous évoquons ce problème dans les jeux vidéo. Remettons une fois encore les pieds dans le plat pour Slide Story : mais qu’est-ce donc que cette sexualité qui transperce l’écran ? Pourquoi ces corps totalement difformes et plus particulièrement pour la gente féminine ? Nos pauvres influenceuses ressemblent à des poupées siliconées, mais surtout, ont une apparence totalement improbable ! Enya Wandres n’a pas une taille de guêpe, c’est une taille inhumaine ! Que dire de Kat Sonders qui se tient obstinément cambrée, mais whaaat ? Quelle est la cible de ce jeu ? Les garçons sont plus softs. La sexualisation passe majoritairement par les femmes… même si ces messieurs bombent le torse à se donner un lumbago.

Par ailleurs, les temps de chargement sont le siège de quelques citations des personnalités du soft. De grands moments de philosophie. « Faites ce qui vous rend heureux » ou encore « Emplissez votre vie de joie et de positivité ! ».

Soirée plouf sur le canapé :

Le mode multijoueur, se limitant à deux joueurs en local, se résume en quelques mots. Chacun choisit son perso, sa bouée, et plouf ! Vous jouez sur le même écran, ce qui risque de poser quelques déconvenues… et quelques allers retours l’un auprès de l’autre via une bulle magique. Un mode qui pourra peut-être séduire les plus jeunes… mais est-ce vraiment un jeu que l’on souhaite placer dans les mains des plus jeunes ? Les adultes risquent bien vite de se lasser… en outre, quel paradoxe de réaliser une course tout en attendant son adversaire…

Ambiance Olé Olé !

Après cette mise au point nécessaire pour préciser cette manipulation des corps, source de bien des problèmes auprès de nos adolescents qui cherchent des idoles sur lesquels s’identifier, soulignons que l’ensemble du soft est particulièrement coloré et bien qu’il ne soit pas à la hauteur de la Switch, les niveaux s’avèrent globalement bien réalisés (si l’on fait abstraction de cette jouabilité hasardeuse…). Un léger flou est tout de même à préciser, mais il ne gêne pas dans la bonne perception du parcours et se concentre avant tout dans les menus.

La musique, quant à elle, est festive et guillerette. Vous serez dans l’ambiance.

Slide Stars est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix exorbitant de 40 euros.

Le saviez vous ?

Les années 2000 ont fait exploser les blogs (un peu trop, non ?) et une multitude de réseaux sociaux. L’essor de ces nouveaux modes de communication a permis la mise en place de nouveaux métiers, et notamment celui d’influenceur. Qui aurait pu imaginer au début des années 80 que ce job existerait ?! Bien que la simple publicité télévisée, notamment, reste une influence de choix…