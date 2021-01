Retour sur la bêta de Zelda 64 cachée dans F-Zero

Voilà une découverte pour le moins originale… L’équipe de Forest of Illusion a découvert dans une cartouche de développeur de F-Zero X sur Nintendo 64, des bouts de code relatifs à Zelda 64 – Ocarina of Time !

En fait il s’agit principalement de cartes et de textures notamment pour des décors et pour l’interface du jeu (l’inventaire notamment).

Les petits gars de Hard4Games, des véritables passionnés, ont commencé à explorer les méandres de cette petite merveille…

On découvre ainsi dans leur vidéo, un look un peu différent pour certains objets, comme le monocle de vérité, mais aussi l’existence de flèches aux pouvoirs différents pour l’arc (6 contre 3 pour la version finale) On note également des genres de bouclier ou une mine de proximité ? Dont le deisgn n’est pas sans rappeler la carapace bleue de Mario Kart… Concernant Epona, il était visiblement prévu de la faire venir en utilisant un genre d’herbe à cheval en lieu et place de l’ocarina (idée que l’on retrouvera d’ailleurs dans Twilight Princess). Les analystes noteront également que le design des objets de cette version beta est un peu plus « cartoon », plus rondouillard/mignon, contrairement au rendu final qui est plus « réaliste ».

Dans deux autres vidéos, vous pourrez également découvrir la version préliminaire de la fontaine des fées, ainsi que du cimetière et du village Kokiri ! Grâce aux textures et aux informations sur les cartes contenus dans la cartouche, des développeurs ont même re-créé un donjon entier (celui de l’arbre Mojo)… !

Il est toujours assez fou de découvrir des choses sur un jeu sorti il y a près de 23 ans, en tout cas, nous on aime bien ça, encore plus quand on constate que certaines (bonnes) idées sont finalement reprises dans les opus suivants…. Bref si vous voulez découvrir tout cela en image (et en Anglais), nous vous invitons à regarder les vidéos de Har4Games juste ici :