Wonder Boy : Asha in Monster World se date sur Nintendo Switch

Après Wonder Boy : The Dragon’s Trap et Monster Boy and the Cursed Kingdom sur Nintendo Switch, un nouvel épisode vient d’être annoncé: Wonder Boy : Asha in Monster World, un remake de Monster World IV (1994).

Développé par ININ Games, on aura la chance de retrouver quelques membres des jeux d’origines comme le créateur Ryuichi Nishizawa, le chara-designer Maki Ōzora, le directeur créatif Ryuichi Nishizawa mais aussi le compositeur Shinichi Sakamoto. Le jeu est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch et PlayStation 4 au début de l’année 2021, sera doublé en intégralité.

L’éditeur G Choice et le développeur Studio Artdink ont confirmé que Wonder Boy : Asha in Monster World va être lancé sur Nintendo Switch au Japon le 22 avril 2021. Il y aura une édition standard du “Special Pack” au détail pour 3 980 yens et 5 980 yens. Le Special Pack comprend un coffret collector, deux livres d’art (l’un de 80 pages, l’autre de 40 pages) et un exemplaire du jeu. Bien entendu, il y aura également une version numérique pour 3 480 yens.

Pas de précisions pour l’occident mais avec un lancement fixé à « début 2021 », sûrement en même temps. Monster World IV d’origine sera inclus dans les versions physiques.