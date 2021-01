Gods Will Fall (Nintendo Switch) – Le test

Après avoir sorti Windbound, un jeu de survie, Deep Silver nous propose un jeu totalement différent avec Gods Will Fall. Alors, prêt à défier les dieux ?

Les dieux tomberont…

« Survivants des grands âges de la Terre, du Serment, du Chaos et du Silence, ils façonnèrent le monde. Ils créèrent tout, du sol au ciel, et leur juste droit sur le monde était aussi immuable que les montagnes. Mais alors que la vie s’éveillait sur le jardin de toute création, il y avait un prix à payer pour qui souhaitait arpenter la terre. « Adorez vos dieux, prêtez serment et servez notre grandeur, sans quoi le cadeau de la vie vous sera repris ! » Mais l’allégeance ne pouvait assouvir d’aussi vils cœurs, et le fieffé fardeau des divines exigences s’alourdissait perpétuellement. Les premières graines de la révolte naquirent au sein d’une poignée de clans. Mais la rumeur ne tarda pas à se propager. Depuis landes et vallons, à travers lochs et forêts, les vents portaient un message, toujours le même… « Ce ne sont plus nos dieux ! »

Par centaine vinrent les bateaux. Et l’armada qui fut formée s’étirait à l’horizon, avec à son bord tous les hommes et toutes les femmes capables de manier une lame. Les vassaux révoltés prirent la mer vers des terres interdites afin d’y défier leurs dieux, mettre un terme aux souffrances de leur allégeance et initier un nouvel âge. Les dieux ne se montrèrent point, mais firent montre de leur courroux en occasionnant des vagues tonitruantes. Les bois, les os se brisèrent à l’unisson, les corps tordus décrivant d’elliptiques arabesques telles des feuilles d’automne dans la tempête. Les hurlements furent emportés par les vents, et les corps avalés par les eaux. Un massacre de dix mille âmes. Et le chant de chacune de ces vies qui ne serait plus jamais entonné…

Au milieu d’une glaçante mer d’âmes silencieuses, des guerriers en ordre dispersé dérivèrent jusqu’au rivage. Jurant de se battre pour leur liberté, ils en connaissaient déjà le prix. Nombre d’entre eux périront, mais… les dieux tomberont. »

Cette introduction est on ne peut plus claire : le peuple n’en peut plus ! Les dieux en demandent toujours plus, c’en est assez ! Une armée entière s’est dirigée vers les terres des dieux pour en finir avec eux. Mais il ne reste plus que huit guerriers qui ont survécu au naufrage provoqué par les dieux. Ils se battront pour leur liberté, quitte à y laisser leur vie.

… et vous tomberez aussi

Votre quête de liberté contre les dieux démarre sur une plage avec huit naufragés tous bien différents. Dans ce havre de paix, vous contrôlez l’ensemble du groupe afin de vous diriger dans les différents donjons de l’île. Le premier donjon que vous aurez à parcourir est une grotte servant de tutoriel. Vous découvrirez alors que Gods Will Fall est un savoureux mélange de jeu d’action, dungeon crawler, rogue-like et une touche de souls-like. Hormis la grotte de départ, chaque donjon représente le sanctuaire d’une divinité. Si vous regardez la carte qui est à votre disposition, vous remarquerez qu’il existe dix dieux qu’il vous faudra tuer pour récupérer votre liberté. Mais tous ne sont pas de force égale. Dans un premier temps, vous devrez repérer les endroits accessibles pour vos guerriers mal équipés. Car si vous comptez attaquer le dieu le plus fort du jeu dès le début, vous courrez droit à la défaite. D’ailleurs, puisque nous en parlons, vous allez beaucoup échouer. Mais tant qu’il vous reste des guerriers en état de combattre, vous pourrez continuer votre aventure. Sinon, elle s’achèvera purement et simplement par un Game Over. Et ne comptez pas reprendre votre sauvegarde, car il est impossible de le faire manuellement.

Donc, quand votre quête se termine, vous êtes bon pour en recommencer une autre. Du début, certes, mais avec quelques avantages. Dans les terres interdites se trouve un puits dans lequel vous pouvez déposer ou récupérer des objets. Ces objets persistent entre vos différentes parties. Vous pouvez donc démarrer avec un équipement déjà établi. De plus, vous connaîtrez les liens entre vos guerriers ainsi que leur histoire personnelle. « Et alors ? » me direz-vous. C’est tout simplement très important, car à chaque arrivée devant un donjon, vous choisirez le héros avec lequel vous désirez entrer. Chaque personnage possède une histoire propre. Il peut avoir une rage ou une peur bleue face à un dieu en particulier. Ce qui se transforme en bonus ou malus lorsqu’il entre dans un donjon. Mais un combattant peut avoir aussi sympathisé durant son voyage avec un autre compagnon. Ce qui fait que si son ami a été capturé par un dieu, il sera très motivé à l’idée de le libérer, lui conférant un bonus. Ces bonus sont attribués sur la force ou la vigueur d’un personnage. La force donne un bonus de dégâts tandis que la vigueur représente la santé. Il faudra donc choisir judicieusement le héros avec lequel vous entrez afin de maximiser les bonus de vos potentielles autres tentatives. Mais si vous réussissez, vous aurez le droit à de belles récompenses. En plus de libérer vos frères et sœurs d’armes, vous obtiendrez des armes plus puissantes, des bonus de force et de vigueur et des compétences pour votre équipe. Les compétences sont des capacités passives que vos héros peuvent avoir. Bon, c’est bien beau tout ça, mais concrètement, comment se passe le parcours d’un donjon ?

Un gameplay simple, mais difficile à maîtriser

Lorsque vous entrez dans un donjon, une barre de vie plus ou moins grande s’affiche en haut de l’écran. C’est la vigueur du dieu que vous défierez si vous parvenez jusqu’à lui. Cela permet tout de suite de se faire une idée si l’affaire sera compliquée ou non. De toute façon, nous n’avons remarqué qu’un seul dieu ayant une vigueur bien plus faible que les autres. Les autres sont plus ou moins similaires même si on pourra faire baisser cette santé avant même la rencontre avec le dieu. Car oui, notre parcours jusqu’à lui va nous permettre de l’affaiblir. En tuant les différentes créatures dans lesquelles il puise sa force, vous verrez la vigueur de la divinité s’affaiblir. Parfois, ce sera en détruisant des objets également. Ce parcours de donjon pourra aussi vous apporter quelques objets pour vous soigner ou vous donner un avantage au combat. Cependant, nous regrettons ici le peu d’objets qui apparaissent dans les donjons. Le « loot » est donc présent, mais en petite quantité. En ce qui concerne les combats, nous sommes sur des commandes simples à comprendre. Une attaque faible (Y), une attaque puissante (X), une esquive (A) et un saut (B). La particularité de l’esquive est que si elle est effectuée au bon moment, vous effectuerez une parade et vous pourrez alors faire tomber votre adversaire afin de lui donner un coup puissant. Mais le faire est bien plus facile à dire qu’à faire. Il vous faudra un peu de temps afin de trouver le bon minutage sachant que chaque ennemi a son propre style de combat. Mais si vous arrivez à le faire et à enchaîner les coups, vous accumulerez de la soif de sang. Cette soif de sang permet, une fois consommée, de récupérer de la santé et d’avoir un bonus de dégâts. Si votre soif de sang est au maximum, vous entrerez alors dans une rage telle que vous serez très puissant (mais non invincible !). À vous de savoir quand l’utiliser au bon moment. Si on veut être complet, il faut également parler des différentes armes. Chaque personnage possède sa propre arme avec son style propre. On ne combat pas de la même façon avec une hache, une lance, une épée ou une masse d’arme. Au départ, ces armes seront vétustes et ne feront que peu de dégâts. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous récupérerez des armes plus puissantes. En plus de ces armes, vous pourrez récupérer sur les cadavres de vos ennemis leurs armes afin de les utiliser ou de vous en servir comme arme de jet. Pratique pour faire des dégâts à distance ! Et c’est tout ! Oui, on ne peut pas dire qu’il existe énormément d’armes différentes même si chaque arme renouvelle un peu la façon de jouer. Nous aurions aimé un peu plus de diversité sur ce point. Mais le développeur du jeu en est sans doute conscient, car il est déjà prévu un DLC « The Valley of the Dormant Gods » apportant trois divinités supplémentaires, deux nouveaux types de barbares, des armes, des objets et des compétences nouveaux.

Un environnement beau et varié

Nous nous plaignons du manque de diversité dans les objets et les armes, mais en ce qui concerne les donjons, nous sommes plutôt bien servis. Chaque donjon est bien différent avec son univers bien à lui, de même que les ennemis. Nous nous plaisons à parcourir chaque donjon. En revanche, ceux-ci resteront les mêmes pour toutes vos parties. Aucune génération aléatoire des donjons ici. Mais ils sont tellement bien conçus que nous n’en tiendrons pas rigueur. La musique est elle aussi assez réussie afin de conserver l’ambiance souvent lugubre des lieux. Nous noterons également une caméra qui se débrouille correctement pour nous afficher convenablement les ennemis et les lieux. Même s’il est impossible de la faire pivoter manuellement.