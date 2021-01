Zen Chess Collection (Nintendo Switch) – Mini test

Quoi de plus difficile quand on débute au jeu d’échecs que de trouver des partenaires et d’enchaîner défaite sur défaite. Comme pour toute chose, le secret de la réussite réside dans l’entraînement et c’est exactement ce que propose Zen Chess Collection.

Il s’agit dans ce jeu de résoudre un problème posé en un certain nombre de coups. Nous commençons par une résolution en un coup. Nous visualisons le damier, le positionnement des pièces et nous décidons de quel pion ou figure bouger pour gagner le coup. Les débuts sont relativement simples, c’est juste une question d’observation.

Puis après quelques essais de résolution en un coup, nous décidons de passer à deux coups à jouer pour gagner. Et là, l’observation ne suffit plus, nous commençons à appréhender l’anticipation. Si je fais ce mouvement, l’adversaire va répondre avec ce déplacement et moi je pourrais faire échec au roi de cette façon. Et nous nous rendons compte que nous avons oublié telle ou telle pièce qui va contrecarrer nos plans. Et nous recommençons.

Quand nous passons à des problèmes en trois ou quatre déplacements, nous nous prenons à réfléchir longuement et à nous tromper souvent. Et c’est là que Zen Chess Collection montre sa profondeur. Autant c’est faisable en un ou deux coups, autant en trois ou quatre coups, c’est vraiment plus dur. Et pourtant le jeu n’est pas rébarbatif, il est rapide et nous rejouons notre essai immédiatement.

Le plus de Zen Chess Collection se trouve dans sa rejouabilité. Refaire un défi après plusieurs semaines permet de nous rendre compte de nos progrès et de notre capacité à visualiser des coups à long terme et c’est là tout le but du jeu d’échecs, c’est anticiper toutes les possibilités et choisir celle qui permettra d’en sortir vainqueur.

Deux points sont plutôt négatifs concernant Zen Chess Collection. Il s’agit d’abord du fait que le jeu propose énormément de défis, plus de six cents, mais il ne propose pas de jouer aux échecs tout simplement. C’est un entraînement d’échecs sans possibilité de jouer pour de vrai ensuite. Second point délicat, le jeu nous lance dans les casse-têtes sans aucune explication ou tutoriel. Si quelqu’un qui n’a jamais joué aux échecs lance Zen Chess Collection, il sera complètement perdu et n’arrivera absolument pas à apprendre à jouer. Zen Chess Collection est fait pour les joueurs débutants ou confirmés qui souhaitent approfondir leurs connaissances de ce jeu.