Les virtuoses du portage de Virtuos évoquent des annonces sur Nintendo Switch pour cet été…

Christophe Gandon, le PDG de Virtuos (le studio à qui l’ont doit les portages Nintendo Switch de L.A. Noire, The Outer Worlds et aussi de Dark Souls Remastered) a déclaré lors d’une interview avec Nintendo Life qu’il était très excité par des nouveaux projets qui devraient être annoncés cet été…

Voici la traduction de ce passage intéressant :

« 2021 a démarré sur les chapeaux de roue pour la Nintendo Switch, qui a dépassé les ventes de la 3DS. Il y a plusieurs raisons à ce succès : des jeux « first party » fantastiques et un design très malin qui a permis de réunir les amateurs de consoles portables et de salon. Mais ce qui permet vraiment à la Switch de se démarquer, c’est son support aux éditeurs tiers. Investir dans une Switch ne signifie plus « passer à côté des gros titres », on peut désormais trouver des franchises comme Bioshock et XCom aux côté de Mario et Zelda. Cela est à mettre au crédit de Nintendo, dans sa nouvelle approche avec les éditeurs tiers et leur désir de faire de la Nintendo Switch un support accueillant pour les développeurs de toutes tailles et de tous horizons. Nous avons pu utiliser les outils de Nintendo pour porter les titres de façon belle et performante sur leur matériel et nous sommes très enthousiastes à l’idée des nouveaux projets prévus pour cet été mais aussi après. Il y a encore beaucoup à venir dans la famille Nintendo Switch ! »

On notera qu’il parle de famille Nintendo Switch, comme il y a surprises, on pourrait penser à la Switch Pro / S / Aula… mais c’est peut-être tout simplement pour évoquer la Switch et la Switch Lite… En tout cas ces annonces ne manquent pas d’attiser notre curiosité et nous avons hâte de savoir de quoi il retourne… En attendant vous pouvez retrouver nos tests des portages de Virtuos

