Listing des projets participatifs kickstarter en cours sur Nintendo Switch !

Aujourd’hui nous allons vous proposer une petite sélection des projets participatifs (généralement sur Kickstarter) qui portent sur des jeux à venir et incluant un portage sur Switch… L’idée n’est pas de vous fournir une liste exhaustive, mais plutôt une sélection des titres qui ont attiré notre attention…

On commence tout de suite avec « Ova Magica »

Un jeu qui tire son inspiration de titres comme Grandia, Harvest Moon et… Pokemon… pour ne citer que ceux-là !

Le titre vous propose d’endosser le rôle d’un fermier pour cultiver fruits légumes etc…, en plus de cela votre héros (masculin ou féminin) trouvera également des œufs, ces œufs contiennent des « Blobs », des petites créatures magiques aux pouvoirs extraordinaires, d’ailleurs il y a même une Blob League où vous pouvez vous faire affronter vos Blobs… vous voyez l’idée quoi ? À cela s’ajoute la possibilité de rencontrer d’autres personnages avec qui vous pouvez entretenir une relation d’amitié pouvant même déboucher sur une relation amoureuse… et même un mariage ?! Bref, vous l’aurez compris, ce jeu mélangeant les titres susnommés, avec un soupçon d’Animal Crossing le tout dans un univers plutôt coloré, s’avère plutôt attrayant… Notons que le jeu est d’ores et déjà largement financé (186 275 euros pour un objectif de 20 000) et qu’il reste encore 9 jours (fin le 26/02/2021) si vous souhaitez contribuer ! Le jeu est annoncé pour mai 2022 et vous pouvez l’obtenir au format numérique à partir d’une contribution de 20 euros. Seul regret pour le moment, le Français ne fait pas (encore) partie des langues proposées pour les sous-titres

Second projet de la sélection : « Beacon Pines »

Ce titre semble proposer un univers et un gameplay plutôt original. En effet vous serez amené à diriger un petit renne prénommé Luka. Son histoire est contée via un livre sur lequel nous pouvons également agir en tant que narrateur. En effet il est visiblement possible de récupérer des mots magiques (word charms) que vous pourrez utiliser pour modifier le court de l’histoire… L’idée est relativement originale et le jeu bénéficie d’une patte graphique plutôt intéressante. Certains vont même à comparer le titre comme un mélange entre l’univers de Winnie L’Ourson et de Twin Peaks… voilà de quoi titiller notre curiosité

Le jeu est déjà financé (34 919 euros pour un objectif de 24 712) et il reste encore 17 jours avant la fin (le 05/03/2021). La sortie est annoncée pour septembre 2021 et vous avez la possibilité de choisir la version numérique sur Nintendo Switch à partir d’une contribution de 18 euros. Il est également possible de tester une démo PC (en anglais) si vous souhaitez vous faire une idée plus précise du gameplay. On se renseigne quand à une éventuelle traduction française !

Finissons cette sélection par « The Amazing American Circus »

Ce dernier titre est plutôt atypique dans le sens où il s’agit d’un jeu de Deck-building, situé dans le milieu du cirque. L’idée est de sélectionner son deck judicieusement en fonction de votre public, afin de proposer le spectacle le plus à même de leur convenir. Doté d’une esthétique plutôt jolie et d’un concept pour le moins original, le jeu annonce pas loin de 12 types d’artistes différents, mais aussi un petit côté gestion pour ces derniers ainsi que votre cirque… il est même question de lieux géographiques différents allant de l’Ouest sauvage à la côte Est des États-Unis à la fin du 19ème siècle…

Le jeu est en cours de financement (4 404 euros déjà récoltés avec un objectif de 10 000 euros), mais il reste encore 22 jours de campagne ! (fin le 11/03/2021). La sortie est prévue pour mai 2021 et la version numérique pour Nintendo Switch est disponible dès le palier à 20 euros ! Les développeurs de ce titre n’en sont pas à leur coup d’essai, il s’agit de deux équipes (Klabater et Juggler Games). On leur doit notamment My Memory of Us et Help Will Come Tomorrow (dont vous pouvez retrouver notre test ici). Encore une fois, pas de VF annoncé, mais My Memory of Us a fait l’objet d’une version Française alors rien n’est impossible…

Est-ce que certains de ces titres vous font de l’œil ? Vous avez peut-être déjà « pledgé » pour l’un deux ? Vous aussi, vous souhaitez partager un titre qui nous aurait échappé ? N’hésitez pas à le faire dans les commentaires !