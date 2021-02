Kaze and the Wild Masks, inspiré des jeux de plateforme classiques, présente ses musiques accrocheuses des années 90

Le studio de développement PixelHive propose de découvrir la création de la musique de jeu inspirée des années 90

Rotterdam, Pays-Bas, 18 février 2021 – Le studio de développement PixelHive nous en apprend plus sur la musique reprenant le style des années 90 de leur jeu de plateforme inspiré des classiques, Kaze and the Wild Masks, dont la sortie est prévue le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Steam® et Google Stadia™. Le compositeur de musique et créateur audio Paulo Bohrer de chez PixelHive fait la lumière sur son processus créatif et la façon de créer une musique de jeu inspirée des années 90. Dans une interview approfondie avec SOEDESCO®, il propose une vue unique de la connexion entre la musique et le jeu. Il partage ainsi ses plus grandes inspirations pour la musique de Kaze and the Wild Masks. Avec des classiques aux rythmes entraînants, le jeu de plateforme pixel-art ramène les joueurs dans les thèmes musicaux tant appréciés de l’ère 16 bits.

À propos de Kaze and the Wild Masks

Dans Kaze and the Wild Masks, vous traversez les Îles de cristal dans un style classique des années 90. Incarnez Kaze et sauvez son ami Hogo d’une malédiction qui répand le chaos à travers les îles. Affrontez des légumes enragés en invoquant les pouvoirs des masques sauvages. Bondissez férocement comme un tigre, envolez-vous dans le ciel comme un aigle, sprintez furieusement comme un lézard et dominez la mer comme un requin.

Caractéristiques