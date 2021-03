La Nintendo Switch fête ses 4 ans !

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Aujourd’hui est un jour un peu particulier, il est probable que certain(e)s d’entre vous étaient devant la porte de leur dealer de Jeux-vidéos préférés pour récupérer leur précieuse réservation… Alors que d’autres espéraient choper une console dans les rayons (les fous !). Vous l’avez compris, il y a tout juste 4 ans, le 3 Mars 2017, la Nintendo Switch s’offrait une sortie internationale !

Je dois vous faire une confidence, je n’étais pas chez mon fournisseur à ce moment-là… (J’étais en sevrage pour tout un tas de raison, mais bref revenons à nos Joy-cons !). Je pourrais vous faire un historique du développement de la console… De la période NX, à l’alliance avec NVidia, du challenge à relever après le « semi-échec » de la Wii U (semi, car ça reste, à mon sens, une bonne console) et des premières annonces qui ont finalement mis tout le monde d’accord… En commençant par Mario et Zelda (le duo de choc), suivi par l’inévitable Mario Kart et l’incroyable Smash Bros qui permet encore les combats les plus fous ! On n’oublie pas des titres comme Octopath Traveller, Fire Emblem Three House, le retour en force des Pokemon armés d’épées et de boucliers, sans oublier les excellents titres à venir… (Rien qu’en Mars c’est déjà la folie !) Et surtout, la main tendue de Nintendo vers les développeurs indépendants qui permet de voir apparaitre quotidiennement tout un tas de titres (du bon grain comme de l’ivraie) sur le très fourni Nintendo eShop… On aura également une pensée pour feu Satoru Iwata, qui aura porté le projet à bout de bras et qui peut être fier du travail accompli de là où il est…

Comme je le disais, je pourrais vous parler de tout cela, mais d’autres le feront très certainement mieux que moi et plutôt qu’une redite, je vous propose de partager avec vous mon expérience avec la Nintendo Switch… Tout a donc commencé fin 2016 et début 2017, avec les premières vidéos de présentation… et l’ancien « gamer fou » repenti que j’étais se voyait comblé en découvrant les premières images et les possibilités offertes ! Enfin une console qui répondait à « mes attentes », enfin la possibilité de pouvoir jouer à nouveau sans forcément avoir à squatter la télé… Pouvoir transporter partout sa console, finir sa partie sur la TV ou dans les toilettes, c’était la console qu’il me fallait ! Pourtant je n’ai pas franchi le pas immédiatement… Mais j’avoue que je jalousais un peu toutes les personnes chez qui j’allais et qui avaient leur Nintendo Switch dans son dock à côté de leur TV, tel l’épée de légende dans son socle… Malgré tout la console restait inaccessible pour des raisons en partie budgétaires (j’avais d’autres priorités), mais aussi pour des raisons de temps (ce n’est pas pour rien que je recherche toujours un portail dimensionnel…lol), bref on arrive à Juillet 2019 (le 10 précisément, soit 1 jour après mon anniversaire), voilà que Nintendo annonce une nouvelle version pour sa console vedette, moins chère, moins de fonctionnalités, dédié au jeu portable et aussi beaucoup plus abordable d’un point de vue financier (non je ne suis pas un radin lol). 2020 arrive, avec sa pandémie, le confinement, toussa toussa… Je suis toujours autant l’actualité concernant la Nintendo Switch (principalement d’ailleurs sur le site où vous lisez actuellement cette article… :p ) ça va vous êtes toujours là ? On arrive donc à ce fameux jour du 9 Juillet 2020… Le fournisseur de Jeux-vidéos près de chez moi rentre une magnifique Nintendo Switch Lite Jaune Pikachu d’occasion et…ET Ma Mamie, ma Maman et ma Sœur « se cotisent » comme on dit et me l’offrent pour mon anniversaire ! (Encore merci à elles !). ça y est, je peux enfin la tenir entre les mains et je ne suis pas déçu par la bête, ça le fait ! Je vais pouvoir exploser Bowser assis sur le trône… Quelques mois plus tard, j’ai la chance de rejoindre l’équipe des testeurs de Nintendo-Town (que je remercie encore de m’avoir accueilli !) (Dédicace spéciale à Akiko Sensei qui s’est occupé de mon entrainement).

Tout ça pour vous dire que la Nintendo Switch a su d’une manière ou d’une autre s’imposer chez les joueurs (nouveaux et anciens), encore une fois, Nintendo a démontré son savoir-faire, a su faire fi des doutes de certains, pour proposer une expérience de jeu innovante et dans la continuité de ce qu’ils avaient fait jusqu’à maintenance, conservant les bonnes idées et n’hésitant pas à renouveler leur façon de faire (notamment avec les éditeurs indépendants) pour conquérir un public toujours plus large (et si j’en crois la variété de personnes dans mon entourage qui ont également une Switch, je suis tenté de dire que le pari est réussi !).

Après 4 années très sympathiques, les mois (et les années) à venir sur nos consoles hybrides s’annoncent tout aussi réjouissants ! Avec des titres et des suites qui se font attendre, mais qui devraient certainement faire l’objet d’une annonce cette année, avec les rumeurs les plus folles concernant une Nintendo Switch Pro S + qui reviennent presque tous les jours (mais est-ce nécessaire ? Sera-ce finalement un Dock 4K pour assurer le maximum de compatibilité avec le parc de console existant, à l’image de l’expansion pack de la Nintendo 64 ?… Allez l’heure n’est pas aux suppositions/rumeurs, non l’heure est à la fête ! La Nintendo Switch fête ses 4 ans et nous lui souhaitons un excellent anniversaire !