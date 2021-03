Animal Crossing en lice pour les bafta !

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

La cérémonie des BAFTA (British Academy Games Awards) aura lieu à la fin du mois de mars (le jeudi 25). Cet évènement Anglais récompense les meilleurs jeux de l’année écoulée.

Alors que l’exclusivité Switch Luigi’s Mansion 3 avait remporté le BAFTA de la meilleure animation en 2020, cette année c’est Animal Crossing : New Horizons qui est en lice dans 5 catégories !

Celle du meilleur jeu de l’année, du jeu familial de l’année, du « game beyond entertainment » (littéralement : qui va au-delà du divertissement, que l’on pourrait aussi traduire par « qui propose une nouvelle expérience de jeu »), du meilleur Game Design, du meilleur jeu multi-joueurs et enfin dans celui du « EE game of the year » (correspondant au choix du public).

On retrouve face à lui, l’inévitable Hadès dans les catégories meilleur jeu de l’année et Choix du public.

D’autres jeux également sortis sur Switch font partie du palmarès, comme Ori and the Will of the Wisps, Doom Eternal, Spiritfarer, Kentucky Route Zero : TV Edition et Minecraft Dungeons…

Pour voir la liste complète des nominés par catégories, rendez-vous sur le site officiel des BAFTA : https://www.bafta.org/games/awards/2021-nominations-winners#game-beyond-entertainment