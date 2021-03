Top des ventes de la semaine au Japon: Mario reprend le jardin

Voici le top des ventes de la semaine (01 mars – 07 mars) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town s’est vendu à 33 677 exemplaires cette semaine (236 073 exemplaires depuis le lancement), ce qui représente une baisse légèrement plus importante que d’habitude en deuxième semaine (-82 %). Il semblerait que le jeu souffre d’un bouche-à-oreille négatif dû à des problèmes techniques au lancement, bien qu’il soit difficile de savoir quel sera l’impact sur les ventes à long terme. Si le premier patch est publié bientôt, Marvelous aura l’occasion de renverser la situation. Pendant ce temps, Bravely Default II a connu une baisse assez classique en deuxième semaine avec 19 841 exemplaires vendues (-79%). Les ventes totales s’élèvent donc à 112 902 exemplaires physiques. Square-Enix a réussi à éviter les pénuries généralisées (contrairement à la plupart de ses sorties sur Nintendo Switch en ce moment), mais le jeu est de plus en plus difficile à trouver en magasin.

01./03. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 53.603 / 476.387 (-28%)

02./01. [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town <SLG> (Marvelous) {2021.02.25} (¥5.980) – 33.677 / 236.073 (-83%)

03./04. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 31.760 / 2.006.555 (-22%)

04./05. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 20.197 / 2.433.274 (+6%)

05./02. [NSW] Bravely Default II <RPG> (Square Enix) {2021.02.26} (¥6.800) – 19.841 / 112.902 (-79%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.684 / 3.714.231 (+8%)

07./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 12.052 / 4.187.325 (+21%)

08./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 11.731 / 6.680.145 (-12%)

09./12. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 10.094 / 3.990.761 (+11%)

10./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.760 / 1.843.633 (-7%)

Cette semaine encore, la Nintendo Switch a vu ses ventes augmenter avec 89 927 exemplaires vendues (contre 78 049 exemplaires la semaine dernière). Il semble que Nintendo soit bien préparé cette année, et même s’il peut être difficile de trouver certains modèles en magasin, il ne semble pas y avoir de pénurie généralisée (et surtout pas de la même ampleur que l’année dernière). On attendra quand même devoir l’effet Monster Hunter Rise en fin de mois.