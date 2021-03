Frodoric The Driver (Nintendo Switch) – Mini test

Qui se souvient de Spy Hunter ? Un jeu mythique sorti en 1983 sur borne d’arcade, puis sur un nombre de supports impressionnant : NES, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, Atari 2600, Gameboy Color et quelques autres encore. Il faut croire que ce jeu a marqué les développeurs du studio Projects from Basement puisqu’ils nous en proposent un hommage aujourd’hui avec Frodoric the Driver.

Il faut savoir que le studio concerné développe principalement des applications pour mobiles. Frodoric the Driver est donc un portage d’un jeu mobile. Il s’agit d’un jeu d’arcade ou le joueur conduit une voiture en vue de dessus et doit aller le plus loin possible en évitant les autres véhicules et les divers pièges qui vont parsemer son parcours.

Frodoric the Driver est un Die & Retry, fun et coloré. Avec un seul mode de jeu, pas de fioritures ni menus et sous-menus trop complexes. Une fois sa voiture choisie, c’est parti. Les véhicules que l’on va doubler sont sournois, ils changent de file juste devant nous, ils nous envoient des missiles, ils roulent côte à côte en formation serrée pour nous empêcher de passer, et nous, nous voyons notre barre de vie fondre comme neige au soleil au moindre impact et au moindre choc.

Le gameplay est simplifié au possible. Le joueur dirige le véhicule de gauche à droite, peut allumer les phares et surtout, il peut utiliser des armes en appuyant sur la gâchette droite. Les armes sont des tirs de roquette, des rayons laser, des bombes qui réduisent en cendres tous les véhicules présents devant nous. L’important est de bien zigzaguer entre les flots de véhicules et d’utiliser ses armes à bon escient pour se frayer un chemin sans perdre de vie. Il ne faut pas non plus oublier de ramasser les items sur le trajet qui peuvent donner des boosts ou du bouclier par exemple.

Si Spy Hunter a marqué en son temps, c’est en grande partie grâce à sa bande-son célèbre, le thème du feuilleton Peter Gunn. Ici, dans Frodoric the Driver, il est possible de changer de chanson, mais le choix des musiques n’égale pas le thème du jeu original. A noter que le jeu n’est disponible qu’en anglais, mais ça n’a vraiment aucune importance pour pouvoir pleinement en profiter.

Les parties qui durent de quelques secondes à quelques minutes s’enchaînent sans temps mort, et on voudra toujours améliorer son score après avoir explosé bêtement dans la collision de trop. Et des parties, il faudra en faire pour gagner suffisamment d’argent pour débloquer les véhicules qui coûtent des dizaines de milliers de dollars.

Graphiquement, le jeu est très léger. La vue de dessus ne permet pas de détailler à foison les décors. On voit juste les changements de saison et le passage par la neige ou le désert. A noter, le jeu propose un mode coopératif qui est, hélas, très anecdotique.