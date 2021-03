Trois nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch, deux nouveaux trailer et le plein d’images

Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack

C’est parti pour la news pot-pourri d’aujourd’hui.

Qureate annonce la sortie de Livestream: Escape from Hotel Izanami le 15 avril partout dans le monde sur l’eShop Nintendo Switch ($19.99).

Olympic Boxing arrive le 20 mars sur l’eShop de la console hybride (7.99€).

Combattez avec une variété de coups de poing dévastateurs. Ressentez chaque crochet, chaque coup et chaque uppercut grâce aux commandes intuitives et réactives. Olympic Boxing vous apporte toutes les sensations des vraies compétitions de boxe. Mettez vos talents de boxeur à l’épreuve et défiez des concurrents du monde entier. Battez-vous pour votre pays dans le tournoi de boxe et remportez la médaille d’or. Défiez vos amis et votre famille dans le mode deux joueurs. Doté de graphismes, d’animations et de sons époustouflants, ce jeu de boxe vous procurera des heures de plaisir intense.

Dungeon and Puzzles est annoncé sur Nintendo Switch pour le 1er avril partout dans le monde (8.09€ / £7.29 / 1 000 Yens).

Dungeon and Puzzles est un jeu de puzzle de logique spatiale et de changement de capacité en 2D. La capacité de l’aventurier dépend de l’équipement qu’il utilise actuellement. Vous devez réfléchir à chaque étape. Après avoir effacé le niveau, vous pouvez essayer d’autres voies de stratégie pour optimiser votre solution.

Disponible depuis deux jours, petite vidéo de R.B.I. Baseball 21 sur Nintendo Switch.

JOUEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ. Créez votre héritage et changez le jeu. Le monde de MLB vous attend dans R.B.I. Baseball 21. R.B.I. est une franchise de baseball intuitive et explosive qui permet à tout joueur de s’adonner immédiatement aux joies de ce sport. R.B.I. Baseball 21 propose de nouvelles fonctionnalités dont la création de joueurs, des commentaires action par action, l’heure de la journée et des améliorations visuelles extraordinaires. Lancez-vous à l’assaut du marbre, réalisez des home runs dévastateurs et guidez votre club jusqu’à un titre de la World Series dans R.B.I. Baseball 21.

Nouvelle bande-annonce pour Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD.

Petit plein d’images pour ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle.

Et un autre plein d’images pour Earth Defense Force: World Brothers pour fêter la sortie de la démo sur l’eShop au Japon.