Mail Mole (Nintendo Switch) – Le test

Et si Mario était une taupe appelée Molty ? Et si les pièces étaient des carottes ? Et si les étoiles étaient des radis ?

Bienvenue à Carrotland… !

Mail mole, c’est l’histoire d’une taupe, Molty. Mais Molty n’est pas n’importe quelle taupe, c’est LA meilleure taupe facteur livreur de tout Carrotland ! Alors qu’il passe des vacances au soleil à siroter un cocktail au radis, il reçoit un courrier de la plus haute importance venant de son cousin Miles (qui s’est blessé à la patte)!

En effet c’est la panique à Carrotland et le festival annuel est menacé… Le festival annulé ? C’est inconcevable ! Molty saute dans le premier télécanon pour se rendre sur la grande place de Carrotland afin d’y voir plus clair sur cette sombre histoire et découvrir qui est le vilain bonhomme qui veut empêcher la tenue du festival… !

Vous l’aurez compris, l’histoire ne casse pas trois pattes à Miles (juste une). Molty est le meilleur dans son domaine et il va devoir livrer rapidement les codes pour réactiver les centrales d’énergie. Nous commençons notre périple par un tutoriel prodigué par l’ami Batty, celui-ci nous explique les mouvements de base de notre taupe…

Molty passe

Notre héros étant une taupe, il passera la majorité du temps sous terre… en effet, vous ne verrez que des mottes de terre se déplacer, votre taupe ne se montrant à la lumière qu’à l’occasion des sauts ! Un peu troublant au début, on se fait vite à cette représentation peu commode. Notre personnage reste néanmoins très visible, représenté par une traînée de terre quand il avance.

Molty dispose de diverses capacités, avancer dans toutes les directions, ça vous l’avez compris, à cela s’ajoute la possibilité de « sprinter » sous la terre pour finir les niveaux plus rapidement (on y reviendra après). Molty est également capable de sauter, la hauteur de ses sauts étant relative au temps durant lequel vous maintiendrez le bouton de saut enfoncé. Plus c’est long, plus c’est haut ! Pour finir, Molty est également capable de foncer et de détruire les obstacles (généralement des caisses) qui se dressent sur son passage, en enchaînant un saut et un sprint, cela aura pour effet de donner un coup de tête « dévastateur ».

Tel un plombier bien connu, Molty dispose également d’une attaque rodéo (appelée également « attaque du cul », permettant d’actionner certains boutons ou de détruire des caisses. Ça peut sembler peu, mais le tout combiné peut s’avérer assez technique… En effet à force d’expérimenter et d’avancer dans le jeu, vous constaterez qu’il est possible d’enchaîner les sauts et les sprints pour aller beaucoup, beaucoup plus vite !

La petite taupe répond parfaitement bien, même s’il faudra parfois être prudent avec les sprints… Autre petit détail, qui a son importance, la caméra ! Nous n’avons pas la possibilité de la bouger et même si cela nous a paru gênant au début, nous avons vite réalisé qu’elle était plutôt intelligente. Jamais nous n’avons été gêné par son positionnement, en effet, elle se place automatiquement dans le meilleur angle pour le joueur ! Ce qui est fort appréciable, sachant que certains titres plus « gros » galèrent souvent de ce côté-là… C’est un souci de moins et ça permet de se concentrer sur les phases de plateformes.

Molty vous fera voir du pays avec ses amis !

Facteur de l’extrême, aucun endroit n’est hors de portée pour Molty ! à l’aide des télécanons, entretenus par le fier Kastor, il pourra voyager dans différentes zones, allant de la place de la récolte aux îles cocotiers, en passant par les falaises du yéti, Molty verra du pays ! Évidemment pour débloquer de nouvelles zones, il faudra gagner des cellules d’alimentation (vous en obtiendrez une à chaque livraison réussie). 30 sont nécessaires pour finir le jeu, et 36 pour débloquer le mode « Arcade ».

Les univers de jeu sont plutôt variés (bien que classiques). La prairie verdoyante, le monde dans le désert, le monde de la lave, le monde de la glace… à cela s’ajoute une difficulté progressive. En effet au fil de votre progression, les niveaux seront un peu plus compliqués (normal) et proposeront quelques nouveautés (plateformes rebondissantes, plateformes qui disparaissent et réapparaissent, plateformes qui changent de côté quand on saute… Forcément on pense à Mario, pourtant jamais on ne ressent une impression de plagiat. Les développeurs ont été inspirés et ont su proposer une expérience différente !

Pour certains passages un peu plus coriaces, vous pourrez compter sur l’ami Batty qui, contre quelques carottes, vous octroiera des cœurs supplémentaires le temps de les passer (3 maximums, ce qui montera temporairement le compteur à 6). Notons qu’à part lors des combats contre les Boss, il n’y a aucun ennemi à éradiquer ! Mais le level design et certains passages avec pics et boules de feu vous donneront déjà du fil à retordre.

Concernant les Boss, les affrontements seront plutôt similaires, vous évoluerez sur une arène ronde dans le vide et vous devrez vous frayer un passage dans un melting pot de plateformes correspondant aux derniers niveaux que vous avez traversés, l’objectif étant d’aller écraser des boutons au sol, pour faire tomber son adversaire. Ça fait le job, certains affrontements contre Pukat, la vilaine tortue pirate ne seront pas évidents (nous ayant d’ailleurs donné l’impression que le combat final était plutôt simple).

C’est une taupe mignon, mignon !

Visuellement, le titre propose des graphismes en low-poly, pas de textures de folie donc, mais un rendu qui fait mouche et colle parfaitement avec l’esprit du jeu ! C’est propre, mignon et les environnements sont plaisants à traverser. L’ensemble est vraiment fluide et il n’y a que vers la fin du jeu, quand beaucoup de choses s’affichent à l’écran que nous avons rencontré une ou deux fois des ralentissements… mais c’est tout !

Par contre, nous avons été un peu déçus par le manque de variété au niveau de la bande-son, après il faut garder en tête que MailMole reste un jeu indépendant et les quelques pistes qui agrémentent les niveaux collent généralement bien à l’environnement parcouru. Pour avancer dans les niveaux, notre taupe est bien entourée, comme nous l’avons indiqué plus haut, Molty pourra compter sur l’aide de certains personnages comme Kastor (le castor) qui rallumera les télécanons à mesure que vous rapporterez des cellules d’énergie. Il y a également Scarlett, la moufette, inventrice de son état, qui vous proposera d’affronter ses mécha-taupes dans des courses effrénées… et croyez-nous quand on vous dit qu’il faudra maîtriser le saut sprinté pour espérer arriver premier !

Sur la grande place, qui fait office de Hub, vous trouverez également la boutique de Rick, le raton laveur, qui vous permettra d’acheter des objets visant à modifier l’aspect de notre héros… Une moustache, un jet-pack (qui ne fonctionne pas), un snowboard (pour la déco), une chaine en or, des oreilles de lapin… Bref, vous aurez de quoi donner un nouveau look à notre petite taupe ! Cela ne reste que cosmétique, mais ça reste un petit plus appréciable !

Évidemment rien n’est gratuit dans le monde de Molty et il faudra payer en carottes (ou en radis) pour les objets les plus prisés. Par chance, vous récupérerez des carottes lors de vos livraisons dans les niveaux. Sachez aussi que chaque niveau renferme 3 radis bien cachés et qu’il est également possible d’obtenir des médailles en fonction de votre vitesse de livraison ! En soi, le jeu n’est pas très long, comptez environ 5h pour le finir, mais comptez près de 2h si vous voulez finir tous les niveaux à 100% ! (médaille d’or et radis + course contre les mécha-taupes). Certains trouveront que l’expérience est courte, toutefois nous l’avons trouvée vraiment plaisante et agréable à parcourir !