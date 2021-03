Top des ventes sur l’eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 11 au 17 mars 2021).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./01. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020] (520 Yens)

02./02. – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) [12.2.2021] (6 578 Yens)

03./06. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] (7 920 Yens)

04./09. – Little Nightmares -Deluxe Edition- (Bandai-Namco) [07.6.2018] (3 520 Yens)

05./15. – Final Fantasy VII (Square-Enix) [26.3.2019] (1 834 Yens)

06./04. – Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo) [01.12.2017] (8 778 Yens)

07./New. – A-Train: All Aboard! Tourism (Artdink) [12.3.2021] (7 678 Yens)

08./16. – Final Fantasy IX (Square-Enix) [14.2.2019] (2 549 Yens)

09./00. – Super Mario Odyssey (Nintendo) [27.10.2017] (6 578 Yens)

10./10. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020] (6 930 Yens)

11./14. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] (6 578 Yens)

12./13. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] (1 530 Yens)

13./07. – Bravely Default II (Square-Enix) [26.2.2021] (7 480 Yens)

14./20. – Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Square-Enix) [11.4.2019] (6 688 Yens)

15./19. – 10 Second Run Returns (Edia) [21.12.2017] (500 Yens)

16./00. – New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) [11.1.2019] (6 578 Yens)

17./03. – Rune Factory 4 Special (Marvelous) [25.7.2019] (5 478 Yens)

18./18. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] (3 960 Yens)

19./00. – Final Fantasy VIII Remastered (Square-Enix) [03.9.2019] (2 547 Yens)

20./00. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017] (7 678 Yens)

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018] (1 222 Yens)

02./00. – Excave II: Wizard of the Underworld (Mechanic Arms) [16.7.2014] (1 300 Yens)

03./06. – Bike Rider DX3: Time Rider (spicysoft) [17.12. 2014] (600 Yens)

04./04. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017] (1 650 Yens)

05./08. – Pokémon Silver Version (Nintendo, Virtual Console) [22.9.2017] (1 222 Yens)

06./00. – Machine Knight (Kemco) [10.1.2018] (815 Yens)

07./03. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015] (777 Yens)

08./02. – Excave (Mechanic Arms) [27.11.2013] (700 Yens)

09./07. – Pokémon Red Version (Nintendo, Virtual Console) [27.2.2016] (1 222 Yens)

10./05. – Pokémon Gold Version (Nintendo, Virtual Console) [22.9.2017] (1 222 Yens)