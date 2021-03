Telling Lies (Nintendo Switch) – Le test

Je m’explique : Telling Lies est un jeu d’enquête où vous incarnerez une inspectrice chargée de faire la lumière sur une affaire des plus mystérieuses. Pour se faire, vous devrez visionner une centaine de vidéos mettant en scène des protagonistes aussi charismatiques que variés afin de trouver des corrélations et de faire le tri entre des mensonges, ainsi que mettant en scène un voyeurisme des plus hollywoodien (scènes et propos pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes : PEGI 16).

Conclusion

Telling Lies nous fait vivre une histoire immersive et mature, réduisant encore un peu plus la frontière entre le jeu vidéo et le cinéma par l’interaction narrative. Cette grande réussite est due à son concept encore plus poussé que dans Her Story, renforcé par une distribution quatre étoiles digne des plus grandes productions d’H.B.O. ou de Netflix. L’intrigue pleine de rebondissement vous poussera à enquêter de manière compulsive afin de trouver le fin fond de cette histoire à tiroirs et de révéler les secrets de ses personnages principaux. Un grand jeu narratif à découvrir seul ou accompagné, qui pousse un peu plus l’expression de notre média adoré. Décidément, Annapurna Interactive nous offre encore une fois la possibilité de vivre une expérience vidéoludique de qualité. En 2019, le prix de la meilleure performance a été décerné à Logan Marshall-Green au Golden Joystick Awards. En 2020, le jeu a reçu le prix de la meilleure histoire au Pocket Gamer Mobile Games Awards.