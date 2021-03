Éradiquez la menace mutante dans SturmFront – The Mutant War: Übel Edition, disponible le 2 avril sur Nintendo Switch

– Une lettre d’amour anarchique aux grands classiques du bullet-hell arcade, accompagnée d’une bande-son Heavy Metal et Electronica psychédélique. –

France, le 30 mars 2021 – Red Art Games, en partenariat avec le studio Andrade Games, est fier d’annoncer la sortie de SturmFront – The Mutant War: Übel Edition, en dématérialisé, sur PlayStation 4, Xbox One, le Microsoft Store et le Nintendo eShop de la Nintendo Switch le 2 avril prochain au prix de 9,99 €. Une sortie est prévue plus tard sur les autres consoles.

SturmFront – The Mutant War: Übel Edition est une version améliorée du jeu original. Inspiré par les grands classiques du shoot’em up arcade de type bullet-hell, il est déjà sorti il y a deux ans en version physique. Plus de contenus, un gameplay renforcé, des graphismes améliorés et plus de sang pour cette nouvelle version dématérialisée, distribuée pour la première fois par Red Art Games. Une édition physique, limitée à 999 exemplaires et au prix de 19,99 €, sera également disponible à l’achat sur la Boutique de Red Art Games.

Les joueurs incarnent Siegfried von Hammerstein, un cyborg de combat implacable semi-organique lâché dans un univers post-apocalyptique ravagé par une nouvelle menace mutante.

Cette année 1984 marque la fin du monde tel qu’on le connaît. Un gigantesque fléau causé par l’homme a dévoré l’essence vitale du monde et vomi une myriade de mutants malfaisants incontrôlables. La race humaine est au bord de l’extinction. Le Dr. Hartmuth Griesgram, scientifique excentrique sans limite responsable de la création d’humains synthétiques, active un prototype de machine tueuse pour sauver l’humanité : l’unité de combat SturmFront.