Overcooked! All You Can Eat (Nintendo Switch) – Le test

Overcooked! All You Can Eat

Certaines licences suscitent incontestablement de multiples réactions auprès des gamers. Celle dont nous allons vous parler aujourd’hui fait indéniablement partie de cette trempe-là. Certains seront emballés à l’idée de la retrouver tandis que, d’autres seront agacés… de la découvrir à nouveau. Quoiqu’il en soit, sa petite popularité s’explique incontestablement par des points clefs qui ont su titiller bon nombre de joueurs. Et si nous retournions en cuisine les amis ? Prêts à devenir aussi virulent qu’Etchebest face à tous ces petits commis qui galèrent face à une simple découpe de légumes ? Par ici les toqués !

Développé par Ghost Town Games et Team 17, et édité par Team 17, Overcooked est un mastodonte dans son domaine. Connu et reconnu, le premier du titre est apparu en 2016 sur PS4, XBox One et PC. Un second opus a vu le jour en 2018, avec son traditionnel florilège de DLC. C’est désormais un package complet que nous avons le plaisir de retrouver sur Nintendo Switch.

Commis d’office en cuisine !

Qu’il s’agisse d’Overcookd ou bien d’Overcooked 2, l’un et l’autre reposent exactement sur les mêmes mécaniques de jeu, avec un mode histoire et un mode Arcade, accessible dès l’ouverture du menu général d’Overcooked All you can eat.

L’histoire se déploie sous la forme de petites séquences vidéo, donnant lieu à une carte qui viendra s’épaissir au fil de vos réussites. Vous contrôlez un petit véhicule (de la simple camionnette jusqu’à l’hélicoptère) sur le plateau de jeu et sélectionnez ainsi le niveau de votre choix de façon ludique et agréable. Si la map ne présente pas d’originalité particulière, elle a, au minima, l’avantage de ne pas se limiter à un petit personnage qui bouge strictement d’un point A un point B. Les plus jeunes apprécieront sans doute.

Pour chaque niveau, il vous faudra réussir un minimum de commandes pendant le temps imparti. Plus vous serez rapide et efficace, plus vous empocherez de pourboires et de points. Votre réussite se compte grâce aux étoiles récoltées en fonction de vos compétences. Un déroulement très traditionnel donc. Chaque monde englobe plusieurs niveaux avec un thème particulier : les terres gelées vous occasionneront quelques glissades fortes fâcheuses, tandis que les balades sur la mer déploieront bien des défis pour garder le cap !

Dans tous les cas, il va falloir se retrousser les manches ! Après avoir sélectionné votre cuistot (parmi un large choix de chefs, dont 3 exclusifs), il vous faudra être rapide pour comprendre en quelques secondes la configuration du niveau et les commandes de vos clients. Ces derniers s’affichent en haut de l’écran et sont variables en fonction de la cuisine. Vos premiers plats seront assurément basiques, avec quelques brins de salades, tandis que les suivants se complexifieront grandement, vous obligeant à passer par de multiples découpes et cuissons en tous genres.

Le déplacement de votre cuistot est fluide et rapide. En solo (nous reviendrons sur le multi dans un second temps, assurément le mode le plus fun…), vous pourrez jongler entre deux cuistots d’une simple pression de touche. Tandis que numéro 1 sera affairé à couper de la viande, numéro 2 peut, par exemple, faire bouillir du riz. Ou couper du poisson. Ou préparer la prochaine assiette. Ou faire la vaisselle. Ou… attention la viande bruuuuuule ! Vous avez compris le principe du jeu.

La réalisation des différentes étapes est simple et intuitive, seules quelques touches sont utilisées. Mais le cafouillage peut rapidement survenir, avec un chef qui reste statique devant la vaisselle sale, un plat posé au mauvais endroit, et bien d’autres. Le tort revient assurément au joueur… ou à la manette, c’est selon votre humeur ça !

Le jeu propose néanmoins l’option « Assistant », qui devrait soulager plus d’un joueur épuisé ! En effet, ce dernier permet de courir sensiblement moins, avec un gain plus aisé de points. Le délai pour la livraison des commandes peut ainsi être facilement supprimé et l’ensemble de la partie deviendra sensiblement plus accessible.

Cuisiner en cuisine ? So has beeeen

L’une des puissances de la licence réside dans sa faculté d’offrir aux joueurs des environnements de « travail » très variés. Ainsi, chaque niveau (pas moins de 200 dans cette compilation !) donne lieu à une rigolote découverte : que va-t-il encore vous arriver ?! Malgré quelques fuîtes incontestables sur le net, nous préférons vous laisser le plaisir de la découverte… Nul doute que tous ces lieux vous sembleront bien atypiques pour rôtir le gigot !

Certaines cuisines s’avèrent être franchement difficiles à appréhender, il vous faudra probablement passer par la case entraînement afin de pouvoir en comprendre toutes les mécaniques.

Vos amitiés sont-elles solides ?

Bien entendu, c’est en multi qu’Overcooked déploie toute sa puissance. Soyons francs : vous allez sérieusement vous crêper la toque si vous ne prenez pas le jeu à la rigolade…

Une fois la brigade au complet (jusqu’à 4 joueurs), la partie peut commencer. Une bonne communication permet indéniablement d’assurer un meilleur service. Chacun doit pouvoir se concentrer sur sa tâche.

En plus du mode aventure, deux modes de jeu « Arcades » sont disponibles, mettant à l’épreuve vos talents coopératifs… ou votre capacité à mener à bien la compétition ! Dans les deux cas, il faudra garder la tête froide afin de réaliser un maximum de plats dans un minimum de temps, avec toujours des contraintes plus ou moins pénalisantes de par l’environnement singulier de votre cuisine. Chez NT, nous avons fort apprécié la présence de ces deux modes de jeux permettant de jouer de façon très différente, laissant ainsi le joueur libre d’exprimer sa préférence. Tout de même… un duel de cuistots, ça devient vite un énorme bazar, dans lequel vous ne manquerez probablement pas de pousser quelques cris de bêtes à courir après votre viande qui grille, ou contre ces assiettes qui ne sont jamais propres quand il faut !

La cuisine peut ainsi devenir un service quasi-militaire, avec une organisation rigoureuse et technique… ou alors un joyeux capharnaüm où « tout fout le camp » (et prend feu) ! À vous de voir dans quelle team vous voulez évoluer…

Pas d’ami ? Prends un cur… tiens, un multi en ligne !

Pour le plus grand plaisir des aguerris d’Overcooked, il est désormais possible de jouer en ligne, et cela, sans distinction des plateformes de jeu.

Malgré nos multiples tentatives, nous n’avons pas eu la chance de trouver une communauté très active en ligne. En revanche, le hasard nous a tout de même mis en collaboration avec certains joueurs particulièrement aguerris et efficaces. Vous êtes doués les amis !

Les temps de chargement, déjà bien assez longs en local, peuvent vite devenir franchement interminables en ligne. Préparez un petit bouquin à côté pour vous détendre entre deux sessions derrière les fourneaux !

Overcooked est proposé à 40 euros environ sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Petites astuces pour les cuistots en herbe :

Overcooked peut rapidement devenir difficile sans en minium d’organisation. Ainsi, nous vous donnons quelques tuyaux pour passer un bon moment entre amis. Commencez par prévenir qu’il ne s’agit que d’un jeu, amusez-vous ! N’hésitez pas à vous répartir rapidement les tâches, les niveaux sont souvent divisés en parcelles qui deviennent inaccessibles, chacun doit ainsi trouver son poste et travailler de pair avec les autres pour parvenir à gérer ensemble les recettes. Untel à la découpe, untel aux cuissons, untel à la vaisselle… et tout devrait bien se passer ! Les premiers niveaux sont de parfaits entraînements… et n’oubliez pas : ce n’est qu’un jeu !