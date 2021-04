Sega lance de nouvelles promotions sur l’eShop de la Nintendo Switch et 3DS

Sega lance les promotions du printemps via l’eShop Nintendo Switch et 3DS.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. L’ensemble des promotions ci-dessous sont disponibles sur l’eShop US et chez nous si indiqué en €.

Les promotions sont valides jusqu’au le 15 avril.

Nintendo Switch

Citizens of Space – $4.49 (prix de base: $14.99)

Football Manager 2021 Touch – $29.99 (prix de base: $39.99); aussi en Europe pour 29€99

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $39.99 (prix de base: $59.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $29.99 (prix de base: $39.99); aussi en Europe pour 24,79€

Rock of Ages 2: Bigger & Boulder – $5.99 (prix de base: $14.99)

SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Fantasy Zone – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages G-LOC Air Battle – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Herzog Zwei – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Out Run – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Phantasy Star – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Shinobi – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Space Harrier – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Thunder Force AC – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $14.99 (prix de base: $29.99)

Shining Resonance Refrain – $11.99 (prix de base: $29.99)

SolSeraph – $4.49 (prix de base: $14.99)

Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $19.99 (prix de base: $29.99)

Team Sonic Racing – $19.99 (prix de base: $29.99)

Valkyria Chronicles – $9.99 (prix de base: $19.99)

Valkyria Chronicles 4 – $17.99 (prix de base: $29.99)

Nintendo 3DS

3D After Burner II – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Altered Beast – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Ecco the Dolphin – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Fantasy Zone – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Fantasy Zone II – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Galaxy Force II – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Gunstar Heroes – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Out Run – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Shinobi III: Return of the Ninja Master – $2.99 (prix de base: $5.990

3D Sonic the Hedgehog – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Sonic the Hedgehog 2 – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Space Harrier – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Streets of Rage – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Streets of Rage 2 – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Super Hang-On – $2.99 (prix de base: $5.99)

3D Thunder Blade – $2.99 (prix de base: $5.99)

7th Dragon III Code: VFD – $14.99 (prix de base: $29.99)

Hatsune Miku: Project Mirai DX – $9.99 (prix de base: $19.99)

Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure – $9.99 (prix de base: $19.99)

SEGA 3D Classics Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic & All-Stars Racing Transformed – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Boom: Fire & Ice – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Boom: Shattered Crystal – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Generations – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Lost World – $9.99 (prix de base: $19.99)

Stella Glow – $9.99 (prix de base: $19.99)