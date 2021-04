What the Dub?! (Nintendo Switch) – Le test

What the Dub?!

Qu’il est bon de se moquer des films ringards et autres nanars à peu de frais, en se gossant, chemise ouverte sur notre toison de boomer, un verre de gin tonic à la main et un cigarillo cloué au bec. What the Dub !? nous propose d’égayer nos palpitantes soirées moustachues avec un concours de doublage, ou disons de re-doublage.

De quoi ça double ?

Ce jeu nous permet, mais c’est bien sûr, de ré-écrire les textes des dialogues sur des extraits de vieux films. Et pour les films, nous avons droit à la crème de la crème cinématographique : de la bonne série B à Z des années 50 à nos jours. Les séquences, d’une poignée de secondes chacune, se présentent ainsi : nous avons une amorce de dialogue, et le reste, passés sous silence, est à écrire dans un temps limité. Une fois que tout le monde a écrit ses lignes de texte, nous pouvons admirer le résultat : une voix de synthèse se charge alors de faire vivre nos oeuvres.

What the Dub !? tient sa promesse. Certaines séquences, sorties de leur contexte (on ne connait rien de l’histoire du film dont elles sont issues), sont perchées comme il faut, quand d’autres laissent place à pléthore de sous-entendus (plus ou moins salaces, si on a l’esprit mal tourné). Ainsi, par exemple, une demoiselle ingénue dans un vieux film en noir et blanc demande que faire au héros plein d’assurance. À nous de répondre avec le plus d’humour possible: les plus doués parviendront à surprendre les autres joueurs en leur provoquant de grands éclats de rire. Gare aux bides et aux silences gênants (la fameuse “gênance”) !

Doubler à plusieurs

Soyez-en averti, en bon party game, ici il n’y a pas de mode solo. Pour y jouer, il vous faudra des amis, lesquels se trouvent plus ou moins facilement en ces temps troublés. Au minimum trois joueurs (et jusqu’à douze) doivent être munis d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Le jeu nous propose alors un “room code” que chacun des participants devra renseigner sur le site pour rentrer dans le game et pianoter des dialogues plus drôles (ou pas) les uns que les autres.

Le jeu est paramétrable à l’envi côté options (le nombre de rounds notamment avant le décompte final des points et la désignation du vainqueur – et du loser, le dernier étant également célébré) et nous promet trois cents extraits de films, idéal pour créer sans se lasser (ou presque) de petites pastilles joyeusement absurdes. Très amusant lors de la découverte, What The Dub !? dépend beaucoup de l’assemblée que vous avez constituée et du mood de chacun. Si ça passe, il est possible d’enchaîner facilement les parties. Sinon, l’intérêt va vite décliner au bout de deux ou trois parties, car le principe se répète sans fin round après round. Le jeu est vraiment tributaire des joueurs et de leur talent pour provoquer l’hilarité générale ou les bides historiques.

Quitte ou double ?

Le jeu est sympathique, mais n’est pas sans défaut. En plus d’être dans sa présentation assez générique (cela ressemble à celle d’un jeu de société lambda), What the Dub !? a ce principal défaut que l’on redoute lorsqu’on joue à un jeu sur Switch : il est intégralement en anglais. Heureusement, le niveau scolaire de base suffira amplement pour comprendre l’ensemble des saynètes. Et rien ne nous interdit d’écrire nos répliques en bon françois. Les joueurs pourront même s’amuser du décalage que cela crée, avec cette voix de synthèse qui galère bien comme il faut à énoncer le texte dans notre langue. Un défaut avec lequel nous pouvons donc nous arranger !