Little Nightmares II (Nintendo Switch) – Le test

Quatre ans après le succès de Little Nightmares, premier du nom, à l’univers semblable à celui de Tim Burton voici que le studio suédois Tarsier nous présente sa suite !

Connu pour son travail sur les différents opus de la série des Little Big Planet ainsi que pour certaines petites productions internes, le studio Tarsier apparaît très vite comme unique en son genre en termes de game design. Little Nightmares est d’ailleurs la preuve ! Repéré par Namco-Bandaï, le titre remportera alors un sacré succès critique à sa sortie, et ce malgré quelques petits défauts dans son gameplay et une durée de vie relativement courte.

Quatre ans après ces événements, le studio suédois est de retour avec une suite direct au premier opus. Au menu ? Même concept, mais le casting a changé et surtout, les développeurs y ont apporté quelques petites nouveautés en matière de gameplay.

Concernant le scénario, la recette reste la même. La narration du jeu reste très énigmatique, laissant le joueur face à de multiples interprétations. Ne vous attendez pas à ce que le travail soit fait à votre place, faites travailler vos méninges ! Little Nightmares 2 se présente comme une sorte de conte horrifique très mystérieux. Le jeu est une succession de chapitres qui vous plongeront dans des ambiances tantôt poisseuses, tantôt cauchemardesque, le tout sans réellement mettre en avant un lien entre ces mêmes chapitres. Vous l’aurez sans doute compris, l’histoire n’est pas racontée, mais vécue du point de vue d’un petit être tout chétif ; un enfant au visage recouvert d’un sac en papier se trouvant, on-ne-sait-comment, perdu dans une forêt lugubre. Cette forêt abrite une sinistre demeure dans laquelle d’effrayantes surprises l’attendront. La particularité dans cette suite ? Le casting qui a changé, mais rassurez-vous pour les connaisseurs du premier opus, notre héros sera accompagné par la mystérieuse petite fille à l’imperméable jaune, que celui-ci sauvera au cours du premier chapitre.

Cela change beaucoup de choses dans les mécanismes du jeu lorsque notre héros est accompagné puisqu’il faudra souvent résoudre les énigmes à deux. Mais les mécanismes de jeu étant plutôt intelligents, notre amie d’infortune se révélera être d’une aide précieuse.

Little Nightmares 2 introduira également d’autres nouveautés concernant le gameplay, avec des énigmes un peu plus complexes à résoudre que dans le premier opus, des séquences de combat durant lesquelles notre héros devra affronter des ennemis de sa taille à l’aide de divers armes blanches et contondantes récupérées dans les niveaux, ainsi que des séquences de courses-poursuites bien plus traumatisantes que dans le précédent volet. Le rythme du jeu est aussi plus soutenu et l’ambiance plus travaillée aussi. On le sent, les développeurs ont gagné en maturité.

Toutefois, si l’on peut reprocher au jeu un certain manque de précision dans ses commandes, surtout lors des séquences de combat, la diversité qu’apportent toutes ces nouveautés au second opus rend le gameplay beaucoup plus intéressant et varié que son prédécesseur. Pour autant, Little Nightmares 2 n’est pas forcément plus long puisqu’il vous faudra compter entre 4 et 6 heures de jeu maximum pour en voir le bout.

S’il est assez court, le jeu nous pousse malgré nous à le parcourir une seconde fois pour son lot de collectibles. Son prix, quant à lui, reste très abordable et tend à excuser ce petit défaut (29.99€ pour la version classique et comptez 59.99€ pour la version collector avec artbook, figurine, bande son, steelbook et du contenu digital). D’ailleurs, nul doute que les développeurs nous réserveront un futur season pass, comme déjà fait pour le précédent opus. Pour les fans, rassurez-vous, Little Nightmares 2 est bel et bien la suite que nous attendions du premier volet ! Mais en plus ambitieuse, mieux maîtrisée aussi dans son rythme et qui vous laissera plusieurs sursauts !

Les séquences horrifiques sont nombreuses dans ce second opus, avec ses courses-poursuites effrayantes et extrêmement stressantes, des situations horrifiques qui vous feront sursauter de peur ou bien vous feront vous sentir vraiment mal à l’aise. L’une des réussites du jeu est de parvenir à renouveler sans cesse l’expérience du joueur avec des chapitres qui exploitent des mécanismes de jeu très différents.

A la fois glauque, sombre, malsain, malaisant et stressant, Little Nightmares 2 sait également se montrer poétique avec des paysages parfois chatoyants, bucoliques et chaleureux. Le soin minutieux qui a été apporté à chaque zone que vous visiterez contribue à l’immersion dans ce monde étrange. Et si les musiques sont sobres voire même discrètes, l’ambiance sonore est, en tout cas, grandiose. La direction artistique, quant à elle, n’est plus à douter puisqu’elle est le principal atout de séduction du jeu dont on reconnaît immédiatement l’inspiration du studio suédois pour l’univers de Tim Burton, mais en plus cauchemardesque. Le studio suédois place en effet la barre artistique très haute avec un level-design superbe, un character design à la perfection et démontre son talent sans limite, faisant de cette aventure du pur bonheur.