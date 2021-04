WRC 9 : retour sur une saison exceptionnelle

Tous les chiffres sur les contenus préférés des joueurs et la saison esport

Lesquin, le 12 avril 2021 – Alors qu’une nouvelle étape se profile pour le jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, NACON et le studio KT Racing sont fiers de faire un premier bilan sur WRC 9 ainsi que sur les différents événements organisés sur la simulation de rallye automobile officielle. NACON, devenu incontournable sur l’édition de jeux de course au cours des dernières années, réserve d’autres surprises et annonces sur ce sujet dans les prochains jours

Sur les 6 derniers mois, plus de 33 millions de spéciales ont été accomplies par les joueurs de WRC 9, pour un total de 221 millions de kilomètres, soit 5500 fois le tour du monde !

Les pays nordiques semblent inspirer les pilotes, puisque les rallyes de Finlande et de Suède obtiennent respectivement les 1ère et 3ème positions des manches les plus pratiquées par les joueurs. A noter également la belle performance du Rallye du Japon qui arrive en 5ème position. Cette manche, absente du Championnat depuis 2011, fait partie des nouveaux rallyes de WRC 9.

Par ailleurs, on remarque que 68% des spéciales réalisées sur PC ont été faites au volant, prouvant ainsi les qualités immersives du jeu. WRC 9 est définitivement la simulation de sport automobile la plus aboutie pour les fans en recherche de sensations ! Pour rappel, les joueurs à la manette sur PlayStation®5 ont eux aussi été gâtés grâce au travail de KT Racing pour exploiter les fonctionnalités haptiques de la DualSenseTM dont le traitement a été unanimement salué par la presse.

L’esport est dans l’ADN du jeu vidéo officiel WRC depuis 2016. En partenariat avec Toyota GAZOO Racing, la 6ème saison du Championnat WRC esport bat son plein ! Les 5 premières manches ont toutes été remportées par Sami-Joe05 qui établit un nouveau record pour la compétition. Le jeune joueur libanais, également champion de karting, avait déjà été élu Most Valuable Player (MVP) de la saison en 2020. Il devance Nexl, le français double-champion du monde en 2017 et 2019. Alors que l’affrontement était serré entre les deux pilotes pendant les 4 premières manches (0,110s de différence en Argentine après 12min42 de course sur un enchaînement de 3 spéciales !), Sami-Joe05 creuse finalement l’écart lors de la 5ème manche en Nouvelle-Zélande avec près de 5 secondes et 38 points d’avance sur son rival. Mais il reste encore 9 épreuves et autant d’occasions d’assister à un spectaculaire retournement de situation ! Pour rappel, le vainqueur remportera une Toyota GR Yaris.