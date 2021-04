Annulé sur Super Nintendo, Nightmare Buster : Rebirth annoncé sur Nintendo Switch !

Nightmare refait surface et va apparaitre sur nos consoles actuelles avec un remaster, il sera publié par Pix’n Love Games et développé par Aurora Game Studio qui promet de faire renaitre le jeu de ses cendres.

Nightmare Buster était développer à la base par Arcade Zone avec son éditeur Nichibutsu et il devait sortir en 1994 sur SNES, il n’est jamais sorti alors que le projet était quasiment abouti. Nightmare Buster ne serait jamais sorti en Europe à cause de Sony qui a refusé de le distribuer et oui c’était Sony Imagesoft qui distribuer les jeux en Europe d’Arcade Zone et promouvait la PS1 à l’époque.

Le Studio Londonien n’ayant pas d’acheteur et incapable de le publier eux-mêmes, Arcade Studio stoppera le développement de Nightmare Buster et ils développeront Iron Commando exclusivement au japon en 1995. Pour finir Sony Image soft mettra fin au partenariat ce qui obligera de fermer le studio Arcade Game en 1997 et d’abandonner tous les projets en cours, ils renaitront sous le nom de Toka qui produiront des jeux sur PS1 et PS2.

La 1ère version de Nightmare Buster apparu sur téléphone sous le nom de Flynn’s Adventure en 2004 développer et publier par In-fusio mais c’est une version simpliste comparé à sa version SNES et la version SNES sortis avec la Super Fighter Team en décembre 2013.

Tout ça pour arriver à aujourd’hui avec la version Nightmare Buster : Rebirth, le jeu est un run n’gun en 2D qui se rapproche à des jeux d’arcade comme un Metal Slug ou Contra. On jouera les frères Flynn et Floyd, des chasseurs de cauchemar à travers 6 niveaux différents coloré et varié pour combattre le terrible Tyrant.

Rien n’a changer comparé à sa version SNES puisque l’histoire, le nombre de niveau et son gameplay sont semblables, Les développeurs souhaite garder la base du jeu pour faire hommage aux travails des développeurs d’Arcade Zone. Ils ne changeront que quelques points :

-Refaire entièrement les graphismes, les menus du jeu et ses musiques

-Animation fait à la main

-Le level design refait entièrement

-Rendre la difficulté croissant et réajusté la difficulté

-Mode 2 joueurs (déjà présent dans la version SNES)

-Ajout de plusieurs modes de jeux (Speedrun, Ultime, Musée, etc…)

Pour l’instant le jeu se trouve en préproduction, Nightmare Busters : Rebirth se trouve sur le point d’entrer dans sa phase production et on espèce qu’ils rendront justice à un jeu qui n’a même pas pu voir le jour à cause d’une rivalité naissante entre Nintendo et Sony.