Saviors of Sapphire Wings Stranger of Sword City Revisited (Nintendo Swicth) – Le test

Saviors of Sapphire Wings & Stranger of Sword City Revisited

Développé par Experience Inc. et édité par NIS America Saviors of Sapphire Wings et Stranger of Sword City Revisited sont sorties en France le 19/03/2021 sur Nintendo Switch au prix de 49,99€.

Les 2 jeux étaient sortis sur PS Vita, respectivement en 2019 et 2017, pour le Saviors of Sapphire Wings, il s’agit de sa première sortie en Europe. Les deux jeux sont en Japonais, sous-titré Anglais. Si vous aimez les Dungeon RPG, c’est parti !

Un peu d’histoire

Stranger of Sword City Revisited

Votre avion a subi un puissant crash, seul(e) survivant(e), vous vous réveillez dans un monde étrange où les monstres sont légion. Une jeune femme vous sauve d’un monstre, c’est une «Stranger», comme vous et d’autres, elle vient d’ailleurs, et vous invite dans sa guilde. Le moyen de rentrer chez vous ? Vous battre afin de récolter des «blood crystals» et peut-être finir par réussir à rouvrir un portail en les offrants aux 3 «Vessels» qui règnent sur ce monde. Dans cet opus, l’histoire est réellement relayée au second plan, ne servant que de prétexte à l’enchaînement des combats.

Saviors of Sapphire Wings

Après un échec mortel contre le seigneur des ténèbres, OI=Ohma, le monde est en proie au mal. 100 ans après cette défaite, un chevalier se réveille, il est la réincarnation du héros tombé dans ce combat. Il lui faut retrouver une équipe et s’entraîner pour combattre l’Overlord, ferez-vous le poids cette fois ou périrez-vous à nouveau ? Ici, la part d’histoire est beaucoup plus importante et les plus ou moins bonnes relations que vous entretiendrez avec vos équipiers joueront sur votre force à la fin du jeu.

Un gameplay classique, mais efficace !

Les deux opus ont beaucoup de points communs et après avoir manié l’un des deux, il vous sera plus facile de mettre en place votre équipe dans le second. Vous êtes dans des jeux aux combats tour par tour et exploration de donjons. Le système d’équipement est également très important, évolutions et alchémies sont de mises. Attention aux sauvegardes qui ne sont pas automatiques, n’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos progressions, les combats faciles cacheront bien souvent des combats bien plus difficiles qui vous tueront rapidement, mais peut-être arriverez-vous à fuir ?

Stranger of Sword City Revisited

La création de personnage dans ce volet vous offre énormément de possibilités (peut-être un peu trop) : 96 avatars, 5 races, 7 talents, 11 classes, des points bonus (plus ou moins important selon votre chance/ patience aux dés) à distribuer dans 6 stats, un âge à choisir entre 10 et 99 ans, vous donnant de 1 à 3 points de vie, mais une expérience plus ou moins importante selon votre choix et enfin 11 futurs possibles pour vos évolutions. De quoi donner le tournis !

À part votre personnage principal, tous vos autres membres peuvent être tués ! Attention à vos points de vie et n’oubliez pas l’infirmerie ! Votre équipe est composée de 6 joueurs, il vous faudra former des unités de rechanges et les faire XP également. Des heures de jeu et plein d’expérimentations vous attendent !

Saviors of Sapphire Wings

Ici, la création de personnage est plus « légère », plus d’âge qui limite vos points de vies, mais un système de « chance » qui jouera sur vos statistiques, attention à votre équipe et à ses émotions.

Mais est-ce beau ?

Honnêtement les graphismes 2D qui vous sont proposés sont très beaux, le chara design est sublime et vous fera vite oublier l’austérité des donjons. Les deux jeux reprennent le système classique du Dungeon RPG à savoir une découverte case par case de vos cartes, certes un peu sinistre, mais efficace. Les menus sont imposants, mais on s’y habitue, une maîtrise d’un anglais moyen reste cependant nécessaire pour une bonne maîtrise.

Les musiques sont à notre sens un vrai point fort des deux opus. Elles sont entraînantes, agréables et sied très bien aux univers.