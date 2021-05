Fire : Ungh’s Quest amène l’âge de pierre sur Nintendo Switch dès aujourd’hui

Le sympathique Néandertalien en quête d’une nouvelle flamme débarque sur Nintendo Switch dans cette aventure chaotique et agréable.

Hambourg, Allemagne, 12 mai 2021 – L’éditeur et développeur Daedalic Entertainment annonce que le jeu d’aventure et de réflexion Fire : Ungh’s Quest sort aujourd’hui sur Nintendo Switch au prix de 14,99€. Ce jeu drôle et magnifiquement animé, sorti pour la première fois sur Steam en 2015, suit le Néandertalien Ungh et sa quête du feu.

Découvrez la bande-annonce de lancement de la version Switch :

Fire : Ungh’s Quest est une aventure d’exploration à l’âge de pierre, dans laquelle vous suivez le sympathique Ungh de Neandertal dans sa quête très importante : trouver du feu. Après s’être endormi pendant sa garde et avoir été banni de son village après avoir laissé le feu s’éteindre, il doit se racheter en trouvant une nouvelle flamme. Il voyage dans le monde de l’âge de pierre, vivant une histoire chaotiquement drôle et résolvant des énigmes innovantes. L’histoire fonctionne entièrement sans texte, mais offre tout de même une aventure amusante et captivante. Les dix belles cartes et le monde animé donnent à Fire : Ungh’s Quest une atmosphère unique et charmante.

Caractéristiques principales :

Publié à l’origine en 2015, Fire : Ungh’s Quest sort pour la première fois sur Nintendo Switch et est disponible dès maintenant sur le Nintendo Store au prix de 14,99€.

À propos de Daedalic :

Daedalic Entertainment publie et développe des jeux de haute qualité sur toutes les plateformes. La société propose une gamme diversifiée de titres de haute qualité, notamment des aventures classiques, des RPG et des jeux de stratégie et multijoueurs. Avec plus de 50 employés, Daedalic développe actuellement une nouvelle gamme de jeux innovants sur consoles, PC et plateformes mobiles.

Basé à Hambourg, en Allemagne, Daedalic est l’un des éditeurs et développeurs les plus réputés d’Europe. Avec un total de 32 prix dans le cadre du German Developers Award (dont plusieurs récompenses pour le “Studio de l’année”) et 12 German Computer Game Awards pour des jeux qui définissent le genre tels que Deponia, Edna & Harvey, Silence, Shadow Tactics : Blades of the Shogun, Ken Follett’s The Pillars of the Earth, The Long Journey Home, et State of Mind. Daedalic détient le record des deux prix de jeu les plus prestigieux en Allemagne. Parmi les récents succès d’édition figurent Barotrauma, Unrailed !, Iratus : Lord of the Dead, Partisans 1941 et bien d’autres.

Daedalic développe actuellement le titre AAA Le Seigneur des Anneaux – Gollum. Un jeu d’action-aventure qui raconte l’histoire de Gollum d’un point de vue jamais vu auparavant dans un média narratif, tout en restant fidèle aux livres légendaires de J.R.R. Tolkien.