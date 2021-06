Bientôt le retour des versions Game Boy Advance de Castlevania ?

En tout cas, si l’on en croit l’organisme d’évaluation australien. En effet on apprend que le 12 Juin 2021, Konami a enregistré le titre « Castlevania Advance Collection ».

En fouillant plus loin dans les détails de l’enregistrement, on apprend que c’est M2 qui est l’auteur de l’enregistrement. Le studio, familier des portages, s’est déjà occupé de Castlevania Anniversary Collection et Contra Anniversary Collection.

3 Castlevania étaient sortis sur GBA, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow. Il y a donc fort à parier que ce sont les titres que l’on pourrait retrouver dans cette compilation (et qui ne faisaient d’ailleurs pas partie de la compilation Anniversary). 3 autres Castlevania étaient également sortis sur Nintendo DS, Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin et Order of Ecclesia. Toutefois il est moins probable de les revoir dans une compilation… mais qui sait ?

En attendant, attendons l’annonce officielle pour cette compilation Advance !