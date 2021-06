RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition (Nintendo Town) – Le test

Connaissez-vous RWBY ? Une web-série animée existant sur YouTube depuis maintenant 8 saisons (la 9em est prévue déjà) et surtout depuis 2013 ! On suit des équipes de 4 personnes, principalement l’équipe RWBY (Ruby, Weiss, Blake et Yang) qui apprennent à devenir des chasseurs pour vaincre des créatures qui se nomme Grimm. Alors, préparez vos meilleures armes et c’est parti pour le monde de Remnant !

Une histoire de filles

Et oui le titre est trompeur, mais RWBY ce n’est pas qu’une histoire de fille, on suit beaucoup de fille bien sûr donc déjà notre équipe de 4 filles, mais l’autre équipe jouable JNPR comporte … un homme ! L’animation à sue trouver son public pour courir sur aussi longtemps, à tel point qu’un manga papier est même publié au japon.

Mais malheureusement dans Grimm Eclipse aucune histoire, enfin si, distillé aux grés de 3-4 phrases dans chaque niveau … Autant vous dire que c’est presque le néant, si vous ne connaissez pas vous n’aurez même pas un rappel de qui est qui, qui fait quoi, où ça s’intercale dans la série.

Cependant point positif nous avons plusieurs costumes qui représente des moments phares de la série. Cette édition définitive reprend aussi les différents DLC sortie avec le temps dont l’équipe JNPR qui est constitué de Jaune, Pyrrha, Nora et Lie. Ainsi que leurs différents costumes aussi.

Un gameplay fadasse

RWBY est un beat them all très classique en 3D, une touche pour les attaques faibles, une pour les fortes, une gâchette pour esquiver, une gâchette pour les attaques à distance, une touche pour contrer. Bref rien de transcendant, mais surtout on a l’impression que les personnages au final ne sont que des skins. Il y a des différences sur les stats et la portée, mais finalement on ne ressent pas vraiment un changement de gameplay c’est dommage.

Mais surtout on ressent que lors du développement, l’équipe JNPR est arrivée en DLC par la suite, car elle est plutôt très forte, en tout cas on a surtout l’impression que l’équipe RWBY est bien plus faible.

Les combats vont alors consister à un matraquage de touche sans grand intérêt, nous aurons la partie contre qui pimente un peu les combats, mais là aussi c’est écrit en gros au-dessus du monstre. Mais ce qui dérange le plus ce n’est pas le gameplay un peu simple, mais plutôt la construction du jeu.

Car oui vous aurez 10 niveaux à parcourir en mode campagne, et chaque niveau est construit de la même manière, des couloirs qui mènent à une zone un peu grande dans laquelle des monstres vont apparaître. Plusieurs types de salles sont disponibles : Vagues, qui consiste en une série de vagues de monstres à abattre, Défense, vous allez défendre une zone dans laquelle des vagues de monstres à abattre vont apparaître, salle simple avec une série de monstres. Il y a un moment ou deux, de différent, mais pas de quoi sauter sur sa chaise. Le manque de diversité c’est vraiment le plus gros souci du jeu.

C’est comment dire … simple

Visuellement c’est étrange en 2021 de voir ce genre de graphisme aussi léger et faible, il faut remettre en contexte RWBY, c’est une web série, à petit budget, les premières saisons sont très faibles visuellement et s’améliore avec le temps. Le jeu vidéo vit un peu le même chemin, c’est au départ un fan made, qui a pris 5 mois à un développeur pour le créer, moins de 24h après sa sortie il a été contacté par Rooster Teeth, puis le jeu est sorti en pré-alpha sur Steam. Pour finir par une release finale en 2017 sur console et PC. Le jeu a donc voyagé et a eu une belle histoire. Mais malheureusement ça n’en fait pas un bon jeu.

La durée de vie est rachitique, 10 niveaux, un peu moins de 3h pour en faire le tour, deux modes multi pas hyper prenant, un mode avec des vagues d’ennemis et la possibilité de poser des pièges, et un mode avec vague infini.

Entre ces modes un peu faibles, le niveau maximum capé à 10 et seulement 8 héros (on atteint rapidement le niveau 10, globalement sur le mode histoire vous pouvez monter 2 persos en 1 passage). Le mode coop local ne suffit pas à rajouter de la consistance à tout ça.

Une fois que vous avez monté vos personnages niveau 10 vous pouvez passer des expertises, qui reset le niveau à 0 et vous donne un badge, oui rien de plus fou que ça …