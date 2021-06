Aluna: Sentinel of the Shards (Nintendo Switch) – Le test

Aluna: Sentinel of the Shards

Vous connaissez les dieux de l’Olympe, Zeus, Poséidon, Athéna, vous connaissez aussi les dieux nordiques du Valhalla, Thor, Odin, et j’en passe. Mais qui connaît Pachamama ? Il s’agit de la déesse de la Terre dans la mythologie sud-américaine. Toute cette mythologie pré-colombienne est à portée de stick dans un jeu vidéo dédié à une jeune femme prénommée Aluna.

Sur un air latino

Aluna Sentinel of the Shards est un action-RPG typé hack and slash basé sur un comic américain dont l’héroïne est Aluna, une jeune aventurière hispanique. Il faut savoir que ce comic est produit par Paula Garcès, une actrice que l’on a pu voir dans les films de la série Harold et Kumar notamment. Cette actrice a décidé de créer une super héroïne latino pour compenser l’absence complète de ce genre de personnage dans les comics américains. C’est ainsi qu’est née Aluna, dont les traits physiques ressemblent à l’actrice et qui vit des aventures fabuleuses dans l’Amérique Latine du seizième siècle.

Comme tout action-RPG de ce type, Aluna Sentinel of the Shards se joue en vue de dessus en trois quarts, avec notre personnage qui se déplace dans des environnements variés à la recherche de trésors basés en partie sur la mythologie inca. On peut en appuyant sur une touche se rapprocher ou s’éloigner de l’action. Ce qui permet d’être au plus près des combats quand c’est nécessaire et d’être suffisamment loin de notre héroïne quand il s’agit de découvrir les environs.

La mère de l’héroïne est une déesse qui s’est sacrifiée pour sauver la terre, et il ne reste plus d’elle que des éclats de lumière. C’est donc à sa fille Aluna que va incomber la lourde tâche de retrouver et de réunir les différents éclats. Le jeu est fait d’exploration et de combats, le tout entrecoupé de saynètes qui se présentent sous la forme de cases de bande dessinées. L’histoire et les aventures d’Aluna sont d’autant plus intéressantes qu’il s’agit d’un comic très peu connu dans nos contrées européennes.

On en perd son latin

Le seul souci majeur d’Aluna Sentinel of the Shards, c’est l’absence de traduction du jeu. Il n’est disponible qu’en anglais, et même si dans l’ensemble il n’est pas difficile à comprendre, le jeu se coupe d’une frange de jeunes joueurs non anglophones. Sur le plan musical, l’environnement sonore est bien rendu et la musique qui accompagne Aluna est très belle. Même chose pour les sons, notamment les cris d’animaux quand on parcourt la jungle.

Graphiquement, le jeu est assez joli, même si la carte qui est affichée en bas à droite est tellement petite et mal agencée qu’il vaut mieux ouvrir le menu et accéder à une plus grande carte que de tenter de s’orienter avec celle de l’écran de jeu. Pour ce qui est de l’évolution de notre personnage, ses compétences de combat de base sont au nombre de trois : le combat de mêlée, le combat à distance et la magie et peuvent être améliorées avec un arbre de compétences très varié et fourni. Les décors sont nombreux et bien rendus entre la jungle, les grottes ou les temples incas. Même chose pour les ennemis qui sont suffisamment variés pour ne pas devenir lassants trop vite.

Enfin, comme dans tout hack-and-slash qui se respecte, Aluna va avoir un nombre conséquent de coffres à ouvrir, d’armes à ramasser, de potions à conserver et d’argent à récolter pour améliorer ses armes. Sur ce plan-là comme sur tout le reste, Aluna Sentinel of the Shards est d’un classicisme certain. Un petit bémol qui s’ajoute à l’animation des personnages qui saccade de temps en temps et aux touches qui ne sont pas ultra réactives, ce qui peut provoquer de légers désagréments lors des combats, mais rien de trop grave quand même.