Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Nintendo Switch) – Le test

Par Crom ! Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre arrive sur la Nintendo Switch !

Après être sortie sur PC en Septembre 2020, la célèbre saga audio débarque enfin sur notre console hybride. Alors, cette arrivée en jeu vidéo, bonne ou mauvaise idée ?

Donjon de quoi ?

L’univers de Naheulbeuk est issu d’une création originale de l’auteur français John Lang. Il s’agissait à l’origine d’une saga audio très populaire parodiant les jeux de rôle. Puis, Naheulbeuk s’est décliné en BD, roman, jeu de société, etc. L’Amulette du Désordre représente la première incursion de nos aventuriers en jeu vidéo.

Votre aventure démarre comme l’histoire audio. Le Ranger a recruté une équipe d’aventuriers afin de récupérer la statuette de Gladeulfeurha. Il est écrit dans les tablettes de Skeloss que seul un Gnome des Forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaral Bak et permettra l’accomplissement de la prophétie. Mais cette prophétie, votre groupe n’en a rien à cirer. C’est la fortune qui les intéresse !

Pour récupérer votre précieux trésor, il vous faudra parcourir le fameux Donjon de Naheulbeuk, truffé de pièges et d’ennemis qui vous barreront la route. Même si vous ne connaissez pas Naheulbeuk, vous l’aurez peut-être compris, nous sommes dans un univers médiéval fantastique. Et quoi de mieux pour cet univers qu’incarner un groupe avec un Ranger, une Elfe, un Nain, une Magicienne, un Orque, un Voleur et un Barbare ?

Un groupe d’aventuriers pas comme les autres

– Ranger : « Y a personne ici ! »

– Nain : « C´est vrai, on se croirait dans le cerveau d´un elfe. »

Votre aventure sera ponctuée de dialogues très cocasses entre les membres de votre groupe. Chacun possède une personnalité qui lui est propre. Il est de tradition que les Elfes et les Nains se détestent. Cela amènera des discussions très drôles entre les différents protagonistes. Mais en plus de cela, vous verrez un Barbare qui n’aura qu’un mot à la bouche (« Baston ! »), un Orque qui parle dans une autre langue, un Voleur qui est très peureux et une Magicienne parfois maladroite. Pour accompagner tout cela, les voix originales de la série audio sont évidemment de la partie pour notre plus grand plaisir ! Bref, on est bien dans l’univers de Naheulbeuk !

Nain : « Moi je bouge pas tant que j’ai pas mon niveau 2 ! »

Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du Désordre est un RPG tactique au tour par tour. Cela se traduit par la fouille du donjon afin de récupérer divers équipements et par des combats tactiques au tour par tour. Comme dans l’œuvre originale, vos personnages pourront monter de niveau en gagnant de l’expérience. Lorsque cela arrive, il vous faudra répartir des points dans des attributs et des compétences. Ces attributs sont assez classiques dans le monde des jeux de rôle. L’adresse permet d’augmenter la précision des attaques. La constitution fera augmenter vos points de vie. La force détermine les dégâts physiques infligés. L’intelligence, quant à elle, servira à améliorer vos attaques magiques. Puis le charisme servira dans le cadre d’un soutien à un allié. Enfin, le courage déterminera l’ordre dans lequel les protagonistes du combat effectueront leurs actions. En fonction du rôle de chaque aventurier et de votre façon de jouer, à vous de choisir judicieusement comment répartir ces points. Concernant les compétences, chaque montée de niveau permet de débloquer une compétence passive et une compétence active. Plus le niveau du combattant sera élevé et plus les compétences seront intéressantes.

Ce qui est intéressant dans les compétences passives, ce sont les synergies entre les personnages qui vont nous faire changer de façon de jouer. Chaque aventurier peut débloquer une compétence passive qui donne un bonus lorsque notre pilleur de donjon se trouve à côté d’un autre en particulier. Cela peut mettre donc votre cerveau à rude épreuve si vous voulez tirer parti de tous les bonus à votre portée.

Pour le déroulement du combat, on reste dans du classique. Chaque personnage peut effectuer deux actions : un mouvement et une attaque ou compétence spéciale. Si vous ne souhaitez pas utiliser une compétence ou faire une attaque, il vous sera possible de faire un sprint et de vous déplacer dans un périmètre plus large. Cela vous sera parfois d’une grande utilité pour vous mettre à couvert. Là encore, on reste sur du classique. Il existe deux types de couverture, une complète et une faible. Ces couvertures réduiront les chances de vos ennemis de vous toucher.

Un autre point important lors de vos déplacements sera l’orientation de votre personnage. A chaque fin de mouvement, il faudra définir vers quelle direction se tourne votre combattant. Pourquoi c’est important ? Tout simplement parce que si vous vous faîtes attaquer par derrière ou sur le côté, les dégâts pourront être dévastateur. Heureusement, cela vaut aussi pour vos ennemis ! A vous donc de bien choisir votre position avant d’attaquer. Mais ce n’est pas tout ! Si un allié à vous se trouve sur une case adjacente, il vous prêtera main forte si vous attaquez un ennemi. Nous sommes donc, un peu, dans une petite partie d’échec.

Nous parlons de bien choisir ses déplacements, mais parfois, il faudra prendre la décision … de ne pas bouger. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous et vos adversaires peuvent à tout moment attaquer un personnage à portée qui cherche à se replier. Donc, si votre barbare se retrouve en face de trois gobelins, ne bougez pas ! Si, au contraire, vous avez trois personnages face à un ennemi, vous êtes donc en position de force. Mais attention à ne pas partir à l’assaut sans réfléchir avec n’importe quel combattant car certains sont plus fragiles que d’autres ou sont plus efficaces à distance. Car si vous ne prêtez pas attention, les ennemis se feront une joie de mettre KO vos compagnons. Si cela arrive et que vous ne soignez pas à temps le blessé, il sera indisponible jusqu’à la fin du combat, aura un malus d’expérience et des blessures qui apportent également des malus en combat. C’est donc assez punitif alors prenez soin de vos alliés.

Un jeu exigeant

Ne vous fiez pas à l’humour déjanté du Donjon de Naheulbeuk, nous avons affaire ici à un jeu exigeant comme on les aime. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, il existe quatre modes de difficulté. Mais même en mode normal, il vous faudra bien réfléchir pour remporter la victoire. De plus, si vous n’êtes pas expérimenté sur ce genre de jeu, un très bon tutoriel vous est proposé au début du jeu.

Au niveau du gameplay, le passage sur console du jeu, initialement sorti sur PC, s’est plutôt bien déroulé. L’interface de jeu est claire et efficace, malgré les nombreuses informations et possibilités que nous offre le Donjon de Naheulbeuk.

On regrettera simplement de longs temps de chargement lorsque l’on recommence un combat ou qu’on entre dans une nouvelle zone. Pour ajouter un petit bémol supplémentaire, bien que les graphismes soient plutôt sympathiques en mode cartoon, ils deviennent légèrement flous lorsqu’on zoome sur les personnages et pire lorsqu’on veut observer l’horizon au loin (quand c’est possible). Mais cela n’entrave en rien le plaisir de jouer au jeu. Sachez donc que vous ne resterez pas des heures à contempler le paysage.

Des orques, des gobelins et même des vampires, nécromanciens et … des poulets

La version Nintendo Switch du Donjon de Naheulbeuk comprend également le DLC “Les Ruines de Limis”. Ce DLC vous permet d’incarner vos aventuriers préférés dans un univers un peu diffèrent avec de nouveaux ennemis tels que des vampires et des nécromanciens.

Avec tout cela, la durée de vie du jeu devient assez importante. Il vous faudra sans doute au moins une cinquantaine d’heures pour arriver au bout du jeu.