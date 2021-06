Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – le jeu vidéo officiel (Nintendo Switch) – Le test

Cette saloperie qu’est le Covid a retardé plus d’un évènement, et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui devrait avoir lieu cet été, devrait car nous ne sommes toujours pas certains de rien avec cette maladie. Si les japonais ont eu la chance de jouer à « Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – le jeu vidéo officiel » depuis mi- 2019 (j’ai même failli le prendre en import lors de ma visite sur le sol nippon), en Europe on a dû attendre le 22 juin 2021 pour découvrir cet opus dédié à cet événement (on ne prend pas en compte le très bon Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020). Mais bon, le jeu est enfin là, traduit en français et disponible en boite, c’est déjà ça !

Si, comme toutes personnes normalement constituées comme moi, seul le volley vous intéresse, bonne nouvelle, il y aura bien le beach volley dans cet opus. Mais, il parait qu’il en faut pour tout le monde, donc au final ce n’est pas moins de 18 épreuves différentes, en solo ou en multijoueur, disponible :

Le 100m

Le relais 4x100m

Le 110m haies

Le lancer du marteau

Le saut en longueur

Le baseball

Le basketball

Le volleyball de plage

Le BMX (Cyclisme)

La boxe

Le judo

Le rugby à sept

Le football

Le 100m nage libre (natation)

Le 200m quatre nages (natation)

L’escalade

Le tennis de table

Le tennis

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel™ fait donc le choix de faire un jeu vidéo, et non pas une poubelle pour contenu. En effet, dans de nombreux jeux dédiés aux JO, on a souvent le 100m, le 200m, le 400m, et plein d’épreuves un peu clonées ainsi pour augmenter la durée de vie de manière artificielle avec un gameplay générique. Sega ne tombe cette fois pas dans le piège et propose juste une itération par discipline, comme le 100m. Ce qui permet de proposer 18 vraies épreuves différentes sans que ça ne paraisse trop peu, au contraire. Attention, le jeu de foot n’est pas aussi précis qu’un FIFA/PES, l’ensemble des épreuves est orienté arcade et fast-gaming. Par exemple pour le volley, pas de block, pas de feintes, on est sur du strict minimum, mais ça marche. Mais on apprécie ne pas tomber dans le cliché du jeu de sport facile avec des commandes simples et ennuyantes. On notera quand même quelques absences regrettables. Par exemple, où est la gymnastique rythmique ou le handball ou l’aviron ?

Si lors de sa sortie au Japon le jeu proposait moins de jeu pour ensuite, peu à peu, ajouter via patch des sports, cette fois l’ensemble est de base dans la cartouche du jeu. L’accessibilité du jeu est maximale, on apprend vite les commandes, et on se trouve à progresser dans chaque sport. Ce qui est plutôt bon signe pour la durée de vie et l’intérêt du soft. En parlant d’intérêt, le jeu solo souffre bien entendu de son statut et on prendra bien plus de plaisir en multi local comme à la belle époque de Track & Field. En ligne jusqu’à 8, on trouvera aussi pas mal de challenge pour augmenter la durée de vie.

Question contenu, on est aussi servi là où on s’y attend peut-être le moins : plus de 100 différentes options esthétiques sont disponibles, de la tenue traditionnelle aux costumes plus extravagants tels que des uniformes de pirate ou d’astronaute. Il y a tellement de costumes avec lesquels jouer. En plus d’une version standard “réaliste” du costume de chaque sport, vous pouvez gagner des points en jouant et les dépenser pour tout acheter, des uniformes scolaires aux costumes de bonne, en passant par les tenues traditionnelles japonaises, les costumes de super-héros, les costumes spatiaux, la mascotte des Jeux Olympiques de Tokyo et les maillots de bain. De plus, vous pouvez mélanger et assortir ces costumes en fonction des événements. Vous voulez porter un bikini de beach volley pendant une course de BMX ? Vous pouvez le faire et c’est génial. Vous voulez prouver que vous êtes bon en natation en gagnant tout en portant un lourd uniforme scolaire ? C’est possible. Pour une fois, Sega ne se prend pas la tête à faire un jeu trop réaliste et le jeu transpire le fun et la bonne humeur. Par contre, pas de mode carrière ou de mode histoire. On reste finalement dans l’ultra arcade.