Blue Reflection: Second Light en un premier trailer Nintendo Switch et daté au Japon

Annoncé plus tôt cette année, la nouvelle licence RPG de Gust possède désormais une suite du nom de Blue Reflection: Second Light (ou Blue Reflection Tie au Japon). Il y a quelques jours, le développeur présentait enfin des nouvelles informations sur le titre, notamment sur le scénario accompagnée d’une vidéo et de l’annonce d’une date. On vous laisse retrouver cela sur le site officiel ou ci-dessous en soulignant que le jeu sortira sur l’archipel le 21 Octobre 2021. L’occident reste sans nouvelle du précise à ce sujet en ce contentant juste de savoir qu’il arrivera un jour tôt ou tard.

De quoi ça parle?

Hoshizaki Ao est une jeune fille amnésique qui se retrouve à héros sur un mystérieux monde abandonné. Elle y fera la connaissance de trois autres filles dans le même état qu’elle. Nos protagonistes n’ont autre choix que de cohabiter ensemble en cherchant des indices sur la manière de retourner sur leur monde.

Alors que nos héroïnes ne sont limitées qu’à un établissement scolaire entouré d’eau, un beau jour un mystérieux nouveau paysage se présentent à elle. Ao et ses amies se mettent à explorer celui-ci et découvre des décors familier mais sens dessus dessous. Un monstre se met à les attaquer et nos héroïnes découvrent alors qu’elle ont en elle un certain pouvoir pour les vaincre. Tissez des liens entre les personnages, apprenez à les connaitre, maitrisez vos pouvoirs et préparez-vous à être envoutez par cette nouvelle aventure au cadre estival proposé par Gust.

Le trailer Switch