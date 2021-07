Microids et Forever Entertainment annoncent un accord de distribution pour les licences Panzer Dragoon et The House of the Dead

The House of the Dead: Remake

Paris – le 08 juillet 2021 – Microids et Forever Entertainment sont ravis d’annoncer un accord de distribution concernant les célèbres licences Sega Panzer Dragoon et The House of the Dead. Microids proposera des versions physiques, dont des versions collector, pour ces différents jeux à travers le monde.

« C’est un véritable honneur de pouvoir travailler autour de ces licences mythiques au sein de Microids et nous sommes honorés de la confiance que nous accorde Forever Entertainement. Cette nouvelle signature nous permet de consolider notre stratégie de développement autour de la distribution de titres à travers le monde » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Microids et nous sommes convaincus que leur expertise apportera beaucoup aux titres de l’accord que nous avons conclu avec eux. » ajoute Zbigniew Dębicki, CEO de Forever Entertainment. « Depuis de nombreuses années, les joueurs du monde entier attendent avec impatience le retour de Panzer Dragoon et de The House of The Dead. C’est main dans la main que nous proposerons le retour de ces licences et nous avons hâte de pouvoir vous laisser voyager à travers ces différents univers ».

Des informations complémentaires, concernant cet accord, arriveront prochainement !