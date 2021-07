Instant Sports Tennis (Nintendo Switch) – Le test

Le jeu Instant Sports Tennis est disponible depuis le 16 mai 2021, édité par le studio indépendant BreakFirst. Nous y retrouvons plusieurs façons de jouer, en manette ou en motion-control, en solo ou à 4 joueurs en local ! Néanmoins, ne vous attendez pas à du grand tennis !

Un mode carrière simple, mais…

Le mode carrière proposait dans le jeu, nous permet d’avoir un tutoriel pour nous familiariser avec le gameplay. Au fur et à mesure de notre avancée, nous débloquons de nouveaux personnages ayant des capacités plus ou moins élevées, divisés en quatre catégories : force, spéciale, service et agilité.

Si la facilité est de mise dans les premiers niveaux, où votre balle ne sortira jamais du terrain, attendez-vous à une difficulté bien plus rude. L’ordinateur ne loupe pas les balles et les sorties du court seront très nombreuses de votre côté, avec une sensibilité du stick bien trop importante, qui n’est ni réglable ni agréable ! Autant vous dire qu’il nous a été impossible de continuer en mode solo pour espérer atteindre le niveau 30.

Nous retrouvons également des boss, qui rappellent Mario Tennis Aces, avec un gameplay différent. Comme Mistral qui apporte le vent pendant le match.

Les minis-jeux (au nombre de 10) parsèment le mode aventure, mais rien de bien fou. Le scoring est très simple à réaliser pour avancer dans le mode carrière. À deux, tant qu’il y a un vainqueur, vous pourrez continuer tranquillement au niveau suivant.

Le Multi-joueur est très présent

Il est possible de faire le mode carrière à deux joueurs. Ce qui facilite amplement les gains de match pour avancer. Puis les trois autres modes : partie rapide, exhibition, mini jeux, de 1 à 4 joueurs. Pour réaliser le test, nous avons tenté en duo chaque mode qui nous est proposé. Le jeu trouve une autre saveur en multi, où l’on s’ennuie beaucoup moins qu’en solo. Il devient beaucoup plus fun.

Une bonne ambiance pour des moments en famille ou entre amis.

Manette ou motion-control ?

Pour tester au mieux le gameplay, nous avons d’abord joué en mode manette (mode pro dans le jeu). Il y a peu de touches à utiliser puisque l’on retrouve la balle classique, le lob et le smash. Le plus ennuyant est la trajectoire de la balle. Comme dit précédemment la sensibilité du stick est bien trop rapide pour permettre une bonne visée et augmente le nombre de fautes de sortie de court.

Le motion-control (mode arcade) a deux options, soit vous utilisez les mouvements de manettes vers la droite ou la gauche. Votre balle sera mal dirigée quand vous ferais le mouvement pour la raquette. Soit, vous utilisez le stick pour diriger la balle, ce qui est bien plus agréable et la sensibilité y est meilleure. La course se fait en automatique pour les deux.

Que ce soit en solo ou multi, nous vous recommandons fortement le motion-control et le stick pour la trajectoire de la balle. L’expérience de jeu est plus simple et efficace.

Graphisme et musique

Le graphisme est simple, avec un côté très « street ». Les différents joueurs que nous pouvons incarner font penser à des personnages de dessins animés. Un jeu assez enfantin dans son style. La musique est assez redondante. Nous retrouvons une faible ambiance de vrai match de tennis.